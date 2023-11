“Buttate fuori questo schifo”: chiesta la prima squalifica al Gf | Signorini inorridito

“Buttate fuori questo schifo”, la frase che lascia senza fiato. Ora la squalifica è appesa a un filo. Alfonso Signorini è sconvolto.

I guai per il carismatico conduttore non hanno mai fine. Se pensava che quest’anno non avrebbe avuto le classiche gatte da pelare si sbagliava e pure di grosso. Difatti, a nemmeno a un mese di distanza dal fischio d’inizio, una serie di tegole gli stanno cadendo sulla testa. I concorrenti che quest’anno si chiamo semplicemente inquilini, stanno tirando fuori le unghie che sono pure assai affilate.

Le strategie stanno venendo pian piano a galla e le antipatie tra vari di loro sono più che palesi ed evidenti. Tutti poi si sono schierati contro Beatrice Luzzi che invece pare essere molto amata dai telespettatori. E poi eccole scontrarsi le due biondissime Heidi e Anita. Massimiliano Varrese poi non si tira mai indietro quando c’è da discutere.

Giuseppe Garibaldi, il simpatico bidello calabrese, sta soffrendo molto. Sente la mancanza della mamma che ha avuto dei problemi di salute e ci è rimasto molto male quando ha capito che con Samira Lui, della quale è cotto, non c’è nulla da fare. Lei è fidanzata e non è affatto interessata a lui. Anzi, è stanca delle sue continue attenzioni.

“Buttate fuori questo schifo”, Signorini è inorridito

E parlare male di lui, dietro le spalle, è stato invece Lorenzo che secondo molti utenti in Rete tenderebbe un po’ troppo a fare la parte di uomo di mondo. Tra l’altro il ragazzo calabrese si era in precedenza molto confidato con lui credendolo un’amico e ora, appurando che non è così, ha iniziato a chiudersi in se stesso.

E ora i telespettatori hanno fatto un’espressa richiesta ad Alfonso Signorini. “Buttate fuori questo schifo”, si legge in Rete. E ora sì che sono cavoli decisamente molto amari non solo per il conduttore ma anche per il padre di tutti i reality in generale. E Pier Silvio Berlusconi che farà a questo punto? Si parlerà davvero di squalifica al 100%?

Per Lorenzo il Web chiede la squalifica

Rieccolo Lorenzo a parlare male di un inquilino. Stavolta l’oggetto delle sue critiche è Beatrice. ” Il motivo principale perché quella donna è così è perché ha carenza pazzesca del lato maschile. Se avesse un uomo che la facesse contenta nel senso completo sarebbe un’altra persona”, ha sentenziato il calzolaio innanzi a Paolo, Ciro, Vittorio, Alex e Arnold.

La sua affermazione è suscitato tantissime critiche. C’è chi ha sostenuto che con il suo pensiero sembra di essere ritornatI nel Medioevo mentre altri lo hanno etichettato come maschilista. In ogni caso in moltissimi chiedono la squalifica immediata per lui o si augurano che vada presto al televoto per farlo uscire dal gioco.