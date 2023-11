Paolo Del Debbio, sapete chi è l’ex moglie? Lei sì che è più nota e facoltosa di lui

Il noto conduttore Paolo Del Debbio era sposato con un volto noto del mondo dello spettacolo: di chi si tratta?

L’apprezzato mattatore toscano Paolo Del Debbio ha da pochi giorni riagguantato il timone del suo talk-show “Dritto e rovescio”, ed accoglie puntualmente ogni giovedì sera un’ampia varietà di ospiti nel suo parterre.

Il fumantino lucchese si occupa puntualmente di attualità, cronaca e politica, e rappresenta una delle colonne portanti di Rete 4.

Fedelissimo di Mediaset, egli è stato recentemente citato persino da Alfonso Signorini nel corso di un prime time del “Grande Fratello”. La concorrente Grecia Colmenares avrebbe infatti ufficializzato la sua simpatia per il giornalista, che l’ha omaggiata dei propri saluti tramite il collega meneghino.

Piuttosto refrattario al gossip, Paolo Del Debbio ha evitato di dare risonanza mediatica tanto al suo matrimonio, che al successivo divorzio con una nota manager di Mediaset. Di chi si tratta? Scopriamolo nel paragrafo successivo…

Chi è l’ex moglie del conduttore Paolo Del Debbio

Sebbene non si conosca la data esatta del suo matrimonio, Paolo Del Debbio è stato sposato a lungo con Gina Nieri, consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo di Mediaset. L’idillio romantico, terminato intorno agli anni 2000, ha dato i natali alle figlie Maddalena (nel 1989) e Sara (nel 1992).

Paolo Del Debbio ha iniziato la sua carriera in Mediaset nel 1988 in qualità di coordinatore del centro studi di Fininvest Comunicazioni. Grazie al ruolo in primo piano nel direttivo, ha in seguito guadagnato lo status di assistente di Fedele Confalonieri. Al tempo, Gina Nieri aveva già conquistato un ruolo dirimente ai piani alti di Cologno Monzese, e la collaborazione professionale tra i due si è gradualmente convertita in una frequentazione privata. Nata anch’essa a Lucca nel 1953, la manager ha ottenuto un master in giornalismo presso la Luiss di Roma, e verso la fine degli anni ’70 si è insediata alla presidenza di RTI. In seguito, Gina Nieri è entrata nel consiglio di amministrazione di Mediaset, estendendo la propria influenza anche al comparto spagnolo dell’emittente. Dal 2019 ricopre inoltre la carica di presidente del Centre on Regulation in Europa.

Gina Nieri, di cosa si occupa adesso l’ex moglie di Paolo Del Debbio

Attualmente, la manager lucchese fa parte della Giunta di Confindustria Radio Televisioni, e coordina anche la presidenza del Consorzio Campus Multimedia in formazione presso la IULM. Dal 2010 Gina Nieri è anche la vicepresidente dell’Association of Commercial Television Europe. Nel 2012, infine, ha ottenuto anche l’onorificenza di commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Nonostante il divorzio, il conduttore e la manager avrebbero mantenuto ottimi rapporti umani e professionali, anche in virtù dell’affetto per le figlie.