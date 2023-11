Stefano De Martino, il primo ‘regalo’ ricevuto per il compleanno: è arrivato grazie a Belen

Stefano De Martino, il primo grande regalo di compleanno è arrivato grazie a Belen. Lo scatto parla molto chiaro in merito.

L’acclamatissimo showman campano in occasione del suo recentissimo compleanno ha ricevuto tantissimi auguri pure sui Social dai suoi numerosissimi estimatori. Ovviamente non sono mancati nemmeno i regali che fanno sempre piacere, inutile negarlo. Se poi sono belli e mirati la gioia nel riceverli è di certo duplicata.

Ed è ciò che è capitato a lui. Lui che negli ultimi mesi ha visto di nuovo finire la sua liason con Belen Rodriguez che da anni e anni è considerata una vera e propria diva nel nostro Paese. Lei si è rifatta ben presto una vita dal punto di vista sentimentale accanto all’affascinante Elio mentre lui è stato pizzicato insieme alla giovane Martina.

Tuttavia lui è stato immortalato dai paparazzi con la ragazza e di lei sui Social non c’è alcuna traccia. Qui troviamo tante foto, nonché video dell’artista impegnato in esercizi ginnici in palestra, così come nei momenti di break dal lavoro. Nel corso dell’estate poi ci ha estasiato con tanti scatti in costume da bagno che hanno mandato in tilt le sue fan.

Stefano De Martino e il più bel regalo ricevuto proprio da Belen

Lui ha ricaricato come si deve le pile in attesa di una nuova e assai intensa stagione lavorativa che lo sta vedendo ancora una volta grandissimo protagonista non solo sul Piccolo Schermo ma pure in Teatro. Inoltre è super richiesto come modello e testimonial per svariati marchi e numerose realtà.

Tra l’altro è stato lui ad aprire le danze come ospite nel corso della nuova e assai attesa stagione di Belve, condotto dalla strepitosa Francesca Fagnani. Qui ha ripercorso la sua carriera e ovviamente non ha potuto non parlare della sua vita privata, nonché della sua celebre ex Belen. E pare proprio che il più bel regalo di compleanno lui l’abbia ricevuto grazie a lei.

Santiago è il suo amore più grande

Difatti per lui, che è un papà dolcissimo, attento e accorto, il più bel regalo che la vita abbia mai potuto donargli è il figlio Santiago. Il bimbo oggi vive con la sua celebre mamma e la sorellina Luna Marì, frutto dell’amore passato della sua genitrice con il vippone Antonino Spinalbese. Quest’estate Santi ha trascorso delle belle vacanze in America con il suo adorato papà.

Un papà che lo mette sempre al primo posto. Non per nulla in occasione dell’arrivo dei suoi 34 anni ha sostenuto che lui, il suo bambino, sia uno dei motivi principali, o meglio, il più importante per essere grato alla vita. Si tratta ovviamente di una dichiarazione meravigliosa che avrà fatto sciogliere il cuore pure a Belen.