Paolo Bonolis e la rabbia incontenibile per quanto accaduto: “Mi fa arrabbiare perché…”

Paolo Bonolis, si parla di vera e propria disgrazia per lui. Per lui la rabbia è davvero troppa da sopportare.

Un immenso professionista con alle spalle tanta gavetta e un curriculum professionale di massimo rispetto. Un conduttore amatissimo dagli italiani di ogni età, bimbi inclusi. E un mattatore televisivo pazzesco oltre che un personaggio a tuttotondo del vasto mondo dello Spettacolo. Così, e pure a buona ragione, potremmo descrivere oggi più che mai Paolo Bonolis.

Di certo gli ultimi mesi dal punto di vista privato e sentimentale, non sono stati affatto semplici da sopportare e da digerire per lui. La separazione dalla sua seconda moglie Sonia Bruganelli gli ha spezzato il cuore in mille pezzi. Lui non ne parla volentieri e anzi si trincera sovente nel silenzio.

Lei è andata a Verissimo, dalla Toffanin, di recente a parlarne a spron battuto ma lui no. Secondo molti suoi fan, soprattutto quelli della prima ora, non ci riesce e non è nemmeno interessato a farlo. Per lui i sentimenti sono una cosa privata. Ha aperto tempo fa il rubinetto insieme alla ex per Vanity Fair e poi stop. Per lui è calato il sipario.

Paolo Bonolis e la disgrazia che è arrivata di punto in bianco

Nonostante ciò i due si vogliono un gran bene e si frequentano pure con una certa assiduità. Tra l’altro hanno pure trascorso le loro vacanze insieme. E quando lei ha condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram uno scatto dove lui si trovava in piscina con l’adorato nipotino è stata travolta dalle critiche.

Molte utenti infatti hanno iniziato a sentenziare che si vedesse fin troppo bene che lui soffrisse e stesse davvero male per la separazione. Lei non ha risposto nulla e intanto anche in altre foto lui è apparso molto stanco. Ora è arrivata la notizia della disgrazia che è arrivata per Paolo di punto in bianco. Il racconto dolorosissimo dei fatti.

Tutta la sua rabbia per quel che è successo alla sua Silvia

Chiacchierando con il Corriere della Sera in occasione dell’uscita del suo nuovo libro Notte Fonda il conduttore ha parlato della malattia che ha colpito la figlia Silvia. La ragazzina è la figlia primogenita avuta da Sonia. La malattia dalla quale è stata colpita è l’ipossia dopo un’operazione effettuata. E lui da padre prova rabbia per tutto ciò.

“Sono piccole rabbie che uno conserva. Non sono felicissimo di questa cosa. Sono felicissimo di Silvia, felicissimo di come è sempre allegra, le voglio un bene dell’anima, mi diverte ed è piena di energia”, ha svelato Paolo. Poco dopo ha aggiunto: “Mi fa arrabbiare perché non ho armi per affrontarlo se non l’accettazione e l’amore. Però a me fa male”.