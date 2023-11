Stefano De Martino, sputata fuori tutta la verità sulla rottura con Belen | E non è quella raccontata a Belve

Stefano De Martino, a distanza di tempo, spunta la verità sul suo addio a Belen.

Era davvero molto attesa la sua ospitata a Belve. E così è stato lui, l’affasciante Stefano De Martino ad aprire le danze nel corso della prima puntata di stagione del talk, condotto dalla meravigliosa Francesca Fagnani. Elegantissimo e in splendida forma, con il suo fascino e la sua innata simpatia, ha conquistato in men che non si dica i numerosi telespettatori.

Per tutta estate ha cercato di staccare la spina e di ricaricare come si deve le pile in attesa di una nuova stagione lavorativa che lo vedrà grandissimo protagonista non solo in TV ma anche a Teatro. Tuttavia lui è anche molto richiesto come modello e testimonial per svariati marche e varie realtà.

C’è anche da aggiungere che sia un immenso protagonista della Cronaca Rosa. Non per nulla la sua ennesima rottura con la moglie Belen, nonché madre del figlio Santiago, avvenuta negli scorsi mesi, ha tenuto banco ovunque. Lei ora si è rifatta una vita dal punto di vista sentimentale con Elio Lorenzoni mentre lui è stato pizzicato in compagnia della bellissima Martina.

Stefano De Martino, tutta la verità sulla rottura con Belen

Lo showman campano ha aperto il suo cuore alla Fagnani, parlando della sua professione e del suo debutto nel vasto mondo dello Spettacolo avvenuto, quando era poco più che maggiorenne, ad Amici, nonché del suo rapporto di stima e di amicizia con Maria De Filippi. L’argomento poi si è sposato sulla Rodriguez. E lui ha puntualizzato più volte che tra loro non sia finita per un tradimento.

Ciò, a quanto pare, lo aveva fatto intendere la showgirl argentina. Stefano non ha voluto dire il motivo che li ha spinti a lasciarsi per l’ennesima volta ma non ci stava a passare per traditore. Ha affermato di non essere uno stinco di santo ma di non aver compiuto comunque alcun tradimento. E in passato per quale motivo si erano lasciati?

Che cosa li ha allontanati in passato

Inizialmente, quando si sono fidanzati e poco dopo sposati, lei era all’apice del successo mentre lui stava ancora facendosi strada. In poche parole alla lunga lui non ne poteva più di essere chiamato il signor Belen. E ciò pare che alla lunga abbia rotto il loro equilibrio di coppia. E successivamente, quando ci hanno riprovato, un paio di anni fa, la situazione non era ancora bella chiara in tale direzione.

Successivamente, quando lui è diventato fortissimo in TV, si sono riavvicinati. Tuttavia pare che il fatto che lui lavorasse tantissimo e che la sera crollasse per la stanchezza, abbia pian piano allontanato la moglie da lui che si sentiva trascurata. Fatto sta che molti in Rete sussurrano che la telenovela potrebbe non essere ancora finita.