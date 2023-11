Grande Fratello, Samira Lui cattivissima: “Se parlo di Giuseppe non esce bene” | Cos’ha rivelato

Grande Fratello, Samira Lui super cattiva nei confronti di Giuseppe. Cos’ha rivelato

La bellissima Samira Lui che non ti aspetti. La showgirl, famosa per essere stata la professoressa de L’Eredità, nel corso delle prime puntate del padre di tutti i reality è stata eletta più volte la preferita dai numerosi telespettatori. Moltissimi ovviamente sono rimasti ammaliati dal suo fascino e dalla sua incredibile fisicità.

E durante la prima settimana, che lei ha trascorso nel tugurio, luogo riattivato quest’anno, sia lei sia Giuseppe Garibaldi sono stati i più amati. In tanti hanno dunque iniziato a pensare che potesse nascere una nuova coppia, anche perché lui la guarda adorante. Il primo ad accorgersene è stato Massimiliano Varrese che è entrato molto in confidenza con il bidello.

Tuttavia entrambi avevano sostenuto che non ci fosse nulla da fare dal momento che lei è fidanzata. E ora la ragazza ha tirato fuori le unghie. Difatti pare non gradire tutte le attenzioni che Garibaldi le ha rivolto. E pure l’inquilina Anita, che è entrata nello stesso identico momento con lui nella Casa, ha notato quanto Samira non abbia gradito e, nonostante ciò, lui abbia continuato a seguirla ovunque.

Grande Fratello, Samira Lui cattivissima nei confronti di Giuseppe

Chiaramente ciò non è passato inosservato nemmeno ai telespettatori che possono seguire 24 ore su 24 il reality su Mediaset Infinity oltre che nel corso dei vari daytime su Canale 5 e sui Social. Imperdibili poi sono le puntate serali del lunedì e giovedì sera in diretta con Alfonso Signorini.

Fatto sta che ora Giuseppe sta male e soffre molto. Il ragazzo calabrese, che è molto sensibile e che sta soffrendo, più che per il mancato interesse nei suoi confronti di Samira, per la sua adorata mamma che ha da poco subito un’importante operazione. E così è anche scoppiato in lacrime con la cuoca Rosy che ha cercato di consolarlo. E ora la Lui, cattivissima, è partita all’attacco.

“Se parlo di Giuseppe non esce bene”, le sue par0le di fuoco

” Se parlo di Giuseppe non esce bene”, ha rivelato la ragazza innanzi a uno stuolo di inquilini maschi che la guardavano adoranti. In poche parole lei ha fatto intendere, come hanno sottolineato alcuni utenti, che non voleva dire molto per non far fare brutte figure all’inquilino. E pure Lorenzo il calzolaio, le ha dato manforte in questa direzione.

Ora il Web è sconvolto e si chiede se il gruppo di amici nato nel tugurio, come gli stessi appartenenti sostenevano, fosse solo qualcosa di finto e ricco di ipocrisia. Del resto Giuseppe è stato messo alla gogna e Vittorio, dal canto suo, è praticamente quasi sempre in nomination, nonostante sia venerato come “il bello” della Casa.