Elisabetta Gregoraci, pianto ininterrotto per tutta la notte: non è riuscita a contenersi | Tutta colpa del figlio

Elisabetta Gregoraci, la showgirl e il suo pianto interrotto per tutta notte. La colpa è del figlio.

Fa male al cuore vedere Elisabetta Gregoraci così: con il trucco che cola, distrutta e con le lacrime che le bagnano copiose il volto. Non ha chiuso occhio e non lo nega. Come non si fa alcun problema a mostrarsi nella maniera poco fa descritta al vasto popolo del Web. Non ci sta a celare ai suoi fan il suo vivo dolore.

Ed è in nome di ciò che, una volta messasi a letto, ha iniziato a contare, come si suol dire, le pecore. Non ha trovato pace e nemmeno un poco di consolazione. Forse avrà sorseggiato della camomilla o qualche tisana rilassante ma poi ha deciso di buttarsi sulla cioccolata che con la sua dolcezza placa un poco gli affanni.

E quel peccato di gola non la preoccupa perché necessario anche se lei sta attenta a quel che mangia per la sua salute. Segue la famosa dieta mediterranea e si mantiene costantemente idratata ogni giorno. Inoltre pratica tanta attività sportiva ed è una vera amante del movimento e della palestra. Tuttavia in quel momento voleva solo coccolarsi un po’ e sfogarsi.

Elisabetta Gregoraci, pianto continuo a causa del figlio

Il figlio, il suo Nathan Falco, che oggi ha 13 anni, la sta facendo soffrire. Il ragazzino, lo ricordiamo per dovere assoluto di cronaca, è frutto del suo passato amore con il manager Flavio Briatore con il quale il matrimonio è finito da un pezzo. I due sono riusciti a rimanere in ottimi rapporti per il bene della creatura che hanno in comune e vivono in case praticamente attaccate.

Fatto sta che se ora Ely sta male la colpa non è solo del figliolo ma anche del papà del ragazzo. Difatti il motivo dell’angoscia dell’artista lo vede in qualche maniera coinvolto. Per la verità la decisione non è ancora stata presa, perlomeno al 100%, ma quello che lei aveva visto poco prima le aveva fatto male.

Nathan pronto per il collegio

In poche parole lei con Nathan con un jet privato era volata a Ginevra per visitare il collegio svizzero, decisamente esclusivo e super costoso, dove Flavio vorrebbe mandare a studiare il figlio al compimento dei suoi 14 anni di età, quindi fra non molto. Il fatto è che ciò comporterebbe il fatto di farlo trasferire lì per un lungo periodo. Dunque la sua mamma non potrebbe stare più tanto tempo con lui.

Lui che vive con lei. Non per nulla sono tantissimi gli scatti che li vedono insieme nella loro quotidianità, anche solo per un semplice pranzo casalingo. Certo, anche il papà sarebbe costretto a non frequentarlo quanto oggi ma a quanto pare ritiene necessario fare questa scelta. Tuttavia tocca a Nathan dare l’ok definitivo e in ogni caso, come ha riferito la stessa, lei gli sarà accanto.