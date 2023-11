Rai, il conduttore dopo l’ultima sceneggiata fa imbestialire tutti: “andasse a zappare i campi”

Rai, l’Azienda ancora nella bufera e nel chiacchiericcio più sfrenato. Il conduttore l’ha fatta grossa.

Non c’è pace per l’Azienda di Viale Mazzini. Mentre è quasi tutto pronto al Foro Italico per il grande ritorno, a partire dal prossimo 6 novembre 2023, della nuova e assai attesa edizione di VivaRai2 del mitico Fiorello, ora altre gatte da pelare giungono dirette e belle affilate. Grande è stata di certo la delusione di vedere andarsene via Fabio Fazio.

Lui ha operato lì per la bellezza di quarant’anni e ora con il suo seguitissimo Che Tempo Che Fa è approdato a partire dal 15 ottobre 2023 su Discovery. A seguirlo ci sono state anche le grandi amiche e colleghe Lucina Litizzetto, che ammiriamo anche il sabato sera su Canale 5 a Tu Sì Que Vales come giudice, e la bellissima Filippa Lagerback.

Bianca Berlinguer ha fatto le valigie ed è approdata a Mediaset con il suo storico opinionista Mauro Corona che di recente è stata pure ospite del salotto di Verissimo. E ora Pino Insegno che è a quanto pare il conduttore su cui la Rai vorrebbe maggiormente puntare non sta ottenendo grandi risultati con il suo Mercante In Fiera.

Rai, il conduttore fa imbestialire tutti

E che dire del ritorno nel pomeriggio di Rai 1 di Caterina Balivo? Purtroppo non sta andando benone. Difatti La Volta Buona è stracciato a livello di share dalla soap turca Terra Amara e da Uomini e Donne che va sempre forte e possiede il classico zoccolo duro di estimatori. Serena Bortone con il suo Che Sarà non sta completamente convincendo.

Insomma, non è un gran momento per la Rai. Fatto sta che ora a lasciare sconvolti i più è un altro conduttore che l’ha fatta davvero grossa e pure in diretta. Lui in seguito ha cercato, come si suol dire, di salvare il salvabile sui Social ma il grande pubblico non l’ha bevuta. E ora c’è chi lo attacca, parlando di sceneggiata e non solo.

Gene Gnocchi nella bufera, ” andasse a zappare la terra”

“Andasse a zappare la terra“, così si legge in Rete nei confronti di Gene Gnocchi. Il comico non avrebbe preso la scelta di tagliare un suo spazio a Citofonare Rai2, condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Le due sono state costrette a prendere questa decisione dal momento che non c’era altro tempo disponibile. Tuttavia già prima un suo intervento era stato eliminato dalla scaletta.

Lui si è visibilmente irritato, si è alzato e se ne è andato, facendo volare stracci in studio. Fatto sta che poi lui su Instagram ha spiegato che si trattava di una gag a suo avviso pure molto riuscita. Inoltre ci ha anche tenuto a sottolineare la bravura delle due come attrici dal momento che sono state molto credibili nella parte. Fatto sta che gli utenti non hanno creduto a questa sua versione.