Raz Degan e Paola Barale, ora c’è la confessione sul reale motivo della rottura: lui l’ha tradita proprio con la famosissima

Raz Degan e Paola Barale, è arrivata la confessione sul motivo del loro addio. Lui l’ha tradita con una super famosa. La conoscete tutti quanti.

Parliamoci molto chiaramente. La loro storia d’amore, decisamente passionale e sopra le righe, ha fatto sognare a lungo i più. Belli, bellissimi, sensuali e ribelli, in molto alla motocicletta si lanciavano in passeggiate e viaggi alla scoperta di se stessi e del mondo. Dotati entrambi di due caratterini niente male, non si facevano alcun problema a dire quel che pensavano.

Non sono mancati tra di loro accese discussioni e scontri ma poi tornava il sereno. Il loro sentimento era profondo e vivo. I loro scatti di coppia hanno fatto il giro del mondo e i fan della showgirl piemontese sognavano un nuovo sì per lei, dopo la conclusione del suo matrimonio con Gianni Sperti e la sua lunga relazione con Marco Bellavia.

Così non è stato e dopo vari tira e molla si sono detti addio. A quanto pare a mettere definitivamente una pietra sul loro legame, scrivendo a caratteri cubitali la parola fine è state lei. Lei che era di certo molto presa e innamorata e che non ha preso questa decisione a cuor leggero. Tuttavia ha sentito che non poteva fare altro. Non dopo l’ennesimo tradimento da parte di lui.

Raz Degan e Paola Barale, si sono detti addio per via di un tradimento

A quanto pare la Barale nel corso della sua liason con l’affascinante Raz Degan è stata tradita più volte ma di ciò la conferma non è mai arrivata dalla diretta interessata. Lo è invece il fatto che è in seguito a un tradimento che è avvenuto praticamente sotto gli occhi di tutti che lei non ha più retto. E nemmeno lui ha potuto farlo e ha così confessato il fatto.

Tra l’altro l’amante era una donna bellissima e super famosa, nonché una sua eccellente collega e tuttora lanciatissima attrice sia per il Grande sia per il Piccolo Schermo. Il suo allora compagno la perdonò ma Paola, come abbiamo visto, non fece lo stesso con il suo fidanzato. Sapete chi è l’artista con la quale l’attore la tradì? La conoscete tutti quanti.

Lui la tradì con Kasia

Stiamo parlando di Kasia Smutmiak che ha subito la scomparsa da questo mondo del suo Pietro Taricone con il quale ha messo al mondo una figlia oggi grandicella. Si è poi rifatta una vita dal punto di vista sentimentale con il produttore Domenico Procacci con il quale è diventata nuovamente mamma.

Lei è Degan si erano conosciuti sul set di Barbarossa dove lui rivestiva il ruolo di indiscusso e carismatico protagonista. I due avevano girato tante scene d’amore che sono risultate particolarmente convincenti, al di là del loro grande talento, per via del feeling che c’era pure a cineprese spente. E quando uscirono loro scatti rubati, i due diretti interessati non poterono negare l’evidenza.