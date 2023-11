Fabio Fazio, sgambetto clamoroso alla Rai: la vendetta ora è stata servita | Che schiaffo

Fabio Fazio, si parla di sgambetto che ha del clamoroso alla Rai. Un vero schiaffo, non c’è che dire!

Dopo che ha lasciato l’Azienda di Viale Mazzini il chiacchiericcio, bello pressante, nei suoi confronti, non si è mai arrestato. Tuttavia ben prima che arrivasse la conferma della sua conclusione dei rapporti con la Rai, dopo la bellezza di 40 anni, c’erano già tante voci che lo facevano presagire.

E lui quando ne ha parlato a cuore aperto in TV innanzi ai suoi numerosi estimatori aveva la voce emozionata e gli occhi visibilmente lucidi. Ha poi firmato per Discovery dove, a partire da domenica 15 ottobre 2023, va in onda con una nuova edizione del suo seguitissimo Che Tempo Che Fa. A seguirlo sul 9 sono state anche le amiche e college Filippa Lagerback e Luciana Litizzetto.

Quest’ultima tra l’altro la possiamo pure ammirare il sabato sera su Canale 5 a Tu Sì Que Vales nel suo nuovo ruolo di giudice accanto agli strepitosi Rudy Zerbi e Gerry Scotti e alle divine Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Tornando a Fazio, la sua mancanza in Rai a quanto pare si sta facendo sentire eccome.

Fabio Fazio, il suo clamoroso sgambetto alla Rai

Il mitico Rosario Fiorello in una puntata del suo Aspettando Viva Rai 2 ha lanciato non poche frecciatine all’Azienda, parlando dei clamorosi dati a livello di auditel e di share che lo stimatissimo conduttore e giornalista ligure sta ottenendo ora ma sul 9. Sempre lo strepitoso showman siciliano ha lanciato un’altra stoccata alla Rai.

E lo ha fatto sostenendo che se ora il Canone costa meno è perché se ne è andato via Fabio. E ha pure scherzato sul fatto che che il giorno dopo la messa in onda della prima puntata della nuova stagione di Che Tempo Che Fa, che è stata un successone, tutti piangessero a Viale Mazzini. Intanto Fazio ha preparato per l’Azienda un clamoroso sgambetto. La sua vendetta.

Fedez a Che Tempo Che Fa, la forte indiscrezione

In poche parole, come ci ha rivelato Trash Italiano, domenica 29 ottobre 2023 è stato grande ospite di Che Tempo Che Fa niente meno che Fedez. Il rapper e producer si è messo a disposizione a parlare a tuttotondo della sua famiglia e della moglie, ovvero la meravigliosa Chiara Ferragni.

Impossibile sarebbe poi non parlare del suo stato di salute, della sua malattia e dei nuovi interventi che ha subito. Chiaramente la sua intervista è stata un super colpaccio per Fazio e un grande smacco per la RAI.