Adriano Celentano e Claudia Mori, come campano ora lontani dalla TV: altro che casa!

La coppia più bella del mondo da diversi anni oramai vive ben lontana dalla TV e dai riflettori. Tuttavia sembra che non vivano in una vera e propria casa.

Se si parla di Adriano Celentano e della moglie Claudia Mori, con la quale è sposato dalla bellezza di quasi 60 anni, non si può che non annoverare, come cantavano proprio loro due siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri. In passato per un certo periodo si era parlato anche di crisi coniugale.

Tutte voci che ad ogni modo sono fortunatamente risultate infondate. Il loro amore dopo tutto questo tempo è più forte che mai. Rumors erano incominciati ad affiorare nei primi Anni ’80, quando Adriano aveva recitato nelle due pellicole di gran successo diretta da Castellano & Pipolo. In esse si è visto affiancare dalla bellissima Ornella Muti.

Si tratta ovviamente di Il Bisbetico Domato e di Innamorato Pazzo, dove in entrambi i film i personaggi interpretati dal Molleggiato, rispettivamente il burbero contadino Elia Codogno e il pazzoide autista della Linea del 29 Barnaba Cecchini subivano il fascino della Muti e del personaggio da lei incarnato.

La vita dentro e fuori dal lavoro di Claudia e Adriano

La moglie reale nella vita del cantante e attore, ha chiuso la sua carriera di attrice, durata ben 25 anni nel 1985. E lo ha fatto con la partecipazione al musical cinematografico diretto e interpretato dal marito Joan Lui-Ma in giorno nel paese arrivo io di lunedì, la cui trama è stata parzialmente ripresa nella serie animata Adrian.

Da allora, sebbene la carriera di attore di Adriano non abbia quasi più avuto seguito, dal momento che lui ha deciso di sulla musica e sulle conduzioni televisiva,. Fra i suoi programmi possiamo annoverare Francamente Me Ne Infischio, 125 Milioni Di Caz..te e Rockpolitk. Claudia per il marito ha iniziato a svolgere il ruolo di manager. Tuttavia sapete dove e come vive la coppia?

La casa di Adriano e Claudia è un’autentica reggia

La loro villa ha luogo nel cuore della Brianza e si tratta di una vera e propria reggia immersa nel verde. La coppia è da sempre molto riservata e non vi sono foto che mostrino in alcuna maniera gli interni della casa. Pertanto la magione, o meglio la Celentano’s Hall è visibile solo dall’esterno tramite fotografie aeree.

Campesone di Galbiate è la località precisa dove è sita Villa Celentano. La coppia più bella del mondo infatti trascorre tantissimo tempo proprio entro le mura domestiche, dove, vista la moltitudine delle stanze possono dire di avere solo l’imbarazzo della scelta. Sono anche presenti nel parco una piscina e un campo da tennis, sport molto amato dal cantante milanese.