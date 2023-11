Arisa ritorna a fare la parrucchiera: come ha conciato Alessandro Cattelan | “No, no, così stai proprio male”

Arisa, la splendida cantante fa un tuffo nel passato, ritornando a fare la parrucchiera. Il nuovo look di Cattelan. ” No, no, così stai proprio male”.

Una ne fa e cento ne pensa, la straordinaria Rosalba Pippa in arte Arisa. Oggi non è solo una stella luminosa del vasto mondo delle sette note che ha conquistato, e pure alla grande, con la sua voce da usignolo, ma dello spettacolo in linea generale. In tanti la ricordano nelle vesti di giudice a X- Factor così come di coach di Amici.

Un impegno quest’ultimo che ha concluso in tempi assai recenti per dedicarsi maggiormente alla sua musica. Anni fa poi l’artista aveva anche pubblicato dei libri di successo, tra cui un meraviglioso e delicato romanzo. Impossibile poi non emozionarsi al pensiero della sua intensa esperienza a Ballando Con Le Stelle dove ha trionfato in pista insieme al giovane maestro Vito Coppola.

Con lui l’intesa era veramente alta. Hanno avuto una storia, tra altri e bassi, che poi si è conclusa, spezzando il cuore in mille pezzi di Rosalba che oggi è single. Sogna comunque il grande amore e nel frattempo strega i suoi fan, decisamente numerosi, con scatti dove mette in risalto la sua eccellente fisicità. E intanto li fa pure sorridere tornando a fare la parrucchiera per Alessandro Cattelan.

Arisa, torna a fare la parrucchiera, come ha conciato Cattelan

La cantautrice è stata di recente sua gradita ospite dopo che pochissimo tempo fa lo era stata di Belve. Dalla splendida Francesca Fagnani aveva parlato a lungo di se, nonché anche del suo passato litigio con Simona Ventura. Le sue dichiarazioni sono diventate in men che non si dica virali a dimostrazione di quanto lei sia tuttora molto amata dagli italiani di ogni età.

Molti di loro, che si possono considerare suoi fan della prima ora, si ricorderanno di quando, poco prima di approdare sul prestigioso palco del Festival per deliziarsi con la sua Sincerità lei lavorasse come estetista e parrucchiera. E ora per Alessandro è tornata per così dire alle origini anche solo per pochissimo tempo. Ecco come lo ha conciato.

Il risultato finale che convince

Armata di rasoio per tagliare i capelli si è data molto da fare. Il look a livello di chiome del carismatico conduttore non la convinceva affatto. Non per nulla aveva esclamato poco prima di mettersi al lavoro: “No, no, così stai proprio male“. Alla fine i capelli sono stati tagliati molto corti e il ciuffo birichino che copriva in parte il viso di Cattellan se ne è andato.

A quanto pare lui è stato molto soddisfatto del risultato, così come la cantante. Tanti i like presenti, tra cui quello della divina Rocio Morales, così come i commenti più che lusinghieri riguardo al nuovo look dell’ ex star di MTV. Ovviamente ciò ha reso felicissima Rosalba che ama molto prendersi cura anche degli amici.