Mara Venier, cos’ha rivelato sulla conduzione di Domenica In: “ora sono convinta” | Quando lascia

Mara Venier, tristissima notizia per i numerosi fan della conduttrice veneta. Tensione a mille.

Manca davvero poco all’atteso fischio d’inizio della nuova stagione di Domenica In. Il contenitore domenicale di Rai 1 vedrà al timone la mitica Mara Venier che è una delle conduttrici più amate in assoluto dagli italiani di ogni età. Tra l’altro da quando è diventata super attiva su Instagram può anche contare su un numero elevatissimo di giovanissimi che la seguono con affetto.

Chiaramente ancora una volta lei ci regalerà grandi esclusive e meravigliose interviste a cuore aperto. Non mancheranno momenti molto emozionanti e delicati, come altri più leggeri e divertenti. Anche quest’anno la Zia degli italiani dovrà vedersela a livello di share con l’amatissima Silvia Toffanin e il suo Verissimo.

Tra l’altro il famoso rotocalco di Canale 5, per decisione dello stesso Pier Silvio Berlusconi, è andato in onda con una settimana di anticipo sulla tabella di marcia, ovviamente con il preciso obiettivo di battere al concorrenza. Su Rai 1, dopo Mara, alla domenica potremo seguire Francesca Fialdini con il suo Da noi…A Ruota Libera.

Mara Venier e il suo tristissimo annuncio

Insomma, sia per Rai 1 sia per la Venier si preannuncia un bel autunno lavorativo. Lei è felice di fare nuovamente compagnia agli italiani che letteralmente la adorano. E ciò è ampiamente dimostrato dalle piogge di like e di cuoricini palpitanti che le rivolgono ogni volta che pubblica dei contenuti sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Per tutta estate ci ha deliziato poi con il resoconto delle sue vacanze a Santo Domingo dove lei e il marito, l’affascinante Nicola Carraro, possiedono una villa da mille e una notte. Successivamente si è mostrata assai contenta al suo ritorno a Roma, realizzando un veloce video sul balcone del suo attico. Ora però ha spezzato i cuori in mille pezzi ai suoi fan con una notizia.

Lei è pronta a lasciare, ne è convinta

“Sarà il mio ultimo anno a Domenica In, stavolta sono convinta”, ha dichiarato la conduttrice al Messaggero. Inoltre ha fatto sapere che ha invitato come ospite Barbara D’Urso. Fatto sta che secondo molti potrebbe proprio essere Carmelita a partire dal prossimo anno a prendere il suo posto al timone dello storico contenitore domenicale.

In ogni caso molti suoi fan, compreso l’Investigatore Social, ovvero Alessandro Rosica, non ci vogliono credere. Del resto lei già in passato aveva detto che era intenzionata a lasciare il programma ma poi non l’ha mai fatto. Intanto i fan della conduttrice campana, che ora si trova a Londra per motivi di studio, iniziano a sognare.