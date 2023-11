Mediaset, allarme rosso tra i corridoi: non c’è pace per Pier Silvio Berlusconi

Mediaset, non c’è pace per Pier Silvio Berlusconi. Ora si parla di allarme rosso. Il racconto dei fatti.

Non se ne è stato decisamente con le mani in mano l’ AD delle Reti Mediaset. Non per nulla negli ultimi mesi ha compiuto non solo tanti cambiamenti ma vere e proprie rivoluzioni all’ interno dell’Azienda del Biscione. L’abbandono di Belen Rodriguez, considerata da tempo una vera e propria diva nel nostro Paese, ha lasciato il classico amaro in bocca ai più.

In ogni caso erano già da tempo che circolavano voci che la volevano fuori da Mediaset. E così è stato. In ogni caso lei in una Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram non ha parlato di un vero e proprio addio ma di un arrivederci. Tuttavia è stata Barbara D’Urso a spaccare maggiormente i cuori dei suoi tanti estimatori.

Estimatori che ora soffrono per non vederla più al timone del suo storico rotocalco. E parliamo ovviamente di Pomeriggio Cinque che lei ha condotto per la bellezza di quindici anni. Ed a lei che nel corso della prima puntata della stagione 2023-2024 la nuova conduttrice, ovvero la meravigliosa Myrta Merlino, ha mandato un caro saluto.

Mediaset, allarme rosso dietro le quinte

Un saluto che Carmelita aveva rivolto ai suoi telespettatori nel corso dell’ ultima puntata della scorsa stagione dando loro l’appuntamento a settembre. Peccato che poi pochissimi giorni dopo è arrivata la doccia fredda. In poche parole tramite un comunicato stampa l’Azienda faceva sapere che non sarebbe stato più così. E lei ha lasciato un’intervista fiume a La Repubblica.

Qui si è tolta tanti sassolini nella scarpa. In ogni caso le gatte da pelare per Pier Silvio non sono di certo finite qui. Difatti ora si parla di allarme rosso per quanto concerne ciò che sta accadendo proprio in questi giorni dietro le quinte e nei corridoi delle Reti Mediaset. L’AD deve ora correre ai ripari.

Myrta Merlino e Bianca Berlinguer, due grandissime professioniste molto esigenti

In poche parole Dagospia e Giuseppe Porro ci hanno fatto sapere che le due accattivanti new entry dell’Azienda del Biscione, ovvero la già nominata Myrta Merlino e la splendida Bianca Berlinguer, siano due professioniste molto esigenti. E pare che vogliano che sia tutto perfetto. Anzi si parla addirittura di “altissima tensione” nei corridoi.

Le loro parole d’ordine sarebbero rigore ed efficienza. La notizia è stata poi ben presto ripresa dalla sempre accorta Deianira Marzano ed è diventata ben presto virale. Insomma, a quanto pare i problemi per lo storico compagno di Silvia Toffanin non sono affatto finiti. E ora c’è chi teme per il fischio di inizio del Grande Fratello.