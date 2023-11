GF, due concorrenti si lasciano andare ad effusioni romantiche: “Tutti stanno rosicando”

GF, due concorrenti si lasciano andare ad effusioni. E tutti nella Casa stanno rosicando.

La nuova edizione del padre di tutti i reality sta ancora tenendo banco ovunque anche se, dati alla mano, pare che non stia ottenendo i risultati tanto agognati. Eppure la prima puntata è stata seguitissima. Del resto poi ha dovuto iniziare a vedersela con la grande fiction targata Rai che va sempre piuttosto bene.

Fatto sta che il Gf è comunque seguito soprattutto sui Social dove è pure assai commentato. Qui vengono riprese molte clip dei momenti più clou tra i vari concorrenti che da quest’anno si chiamano semplicemente inquilini. Si sono create le prime fazioni e non mancano le forti diatribe a tutte le ore del giorno nonché della notte.

E sono nate anche le prime simpatie. Se da un lato la situazione tra l’affascinante Massimiliano Varrese e la bellissima Heidi Baci sta appassionando i più con lei che sta giocando, come si suol dire, un po’ come fa il gatto con il topo, ora pure Anita sta rubando il cuore al macellaio Paolo che tuttavia pare forse più attratto da Letizia.

GF, due concorrenti si lasciano andare ad effusioni

Vittorio, il più bello della Casa, è cotto di Heidi e anche lei ha speso parole al miele per lui. E Samira? Di certo è stata per settimane la donna più desiderata e ammirata del gioco da parte di Giuseppe Garibaldi. Il bidello calabrese le ha messo subito gli occhi addosso e il suo interesse era più che palpabile. Tuttavia a stretto giro a capito che per lui lei sarebbe rimasta solo un miraggio.

Tanto più che lei è fidanzatissima e che ha iniziato a sfogarsi con gli altri partecipanti al riguardo. E lui, dopo essersi un po’ isolato e aver parlato a lungo con Rosy, ha mollato la presa e diretto lo sguardo altrove. Il suo è stato un gesto repentino e che nessuno si aspettava. Fatto sta che ben presto ha iniziato a dimostrarsi interessato a un’altra donna molto più grande di lui. E le effusioni sono scattate.

Beatrice e Garibaldi insieme e “tutti rosicano”

Stiamo parlando di Beatrice Luzzi. I due dopo aver parlato a lungo e aver fatto un bagno notturno in piscina, non si sono più mollati un secondo. E il primo bacio è così avvenuto. Ad esso ne sono succeduti tanti altri e ora le effusioni tra di loro anche sul divano non mancano di certo per la gioia dei loro rispettivi estimatori.

E c’è anche chi sottolinea sui Social che a questo punto altri inquilini, magari anche la stessa Samira, stiano rosicando per la situazione assai romantica e speciale che si è creata tra di loro. “Tutti stanno rosicando”, si legge con chiarezza. E con quel tutti possiamo dire che si comprendano gli altri partecipanti che di fatto continuano a osteggiare la bella e talentuosa attrice.