Gemma Galgani, ormai è finita: lacrime a fiumi a Uomini e Donne | Non c’è più speranza

Gemma Galgani, di nuovo lacrime e pure copiose per lei. La fine è arrivata e la speranza svanita.

Se parliamo di Uomini e Donne tra i suoi più grandi protagonisti da più di dieci anni non possiamo che non annoverare anche Gemma Galgani. Non per nulla l’elegantissima dama torinese è ancora alla ricerca del vero amore, quello con la A maiuscola tanto per intenderci, nonché del suo Principe Azzurro.

Difatti è una donna molto romantica ma che tende, come sovente sottolinea Tina Cipollari, un po’ troppo in quarta. E così tende a beccarsi tremende fregature, nonché grandi docce fredde, dai vari cavalieri presenti in studio. Può anche capitare che sia lei, andando avanti nella conoscenza, che si renda conto che non facciano per lei, ma sovente sta accadendo il contrario.

E ciò la fa stare davvero molto male anche perché ci era caduta, come si suol dire, con tutte le scarpe. A suo discapito, come si può ampiamente leggere sui Social, è il fatto che talvolta sono loro che le riempiono la testa di promesse, anche solo sussurrate, belle frasi e gesti romantici per poi darle un bel servito.

Gemma Galgani, fiumi di lacrime per lei

Altri ancora però sostengono che lei si muova sempre in ambito televisivo e che quindi alcuni uomini più che essere interessati a lei e a conoscere realmente una donna per costruire con lei una storia seria, siano più interessati alle telecamere e alla fama. E questo è il classico rovescio della medaglia al quale lei dovrebbe averci fatto l’abitudine in quanto veterana del dating show.

Tuttavia quell’uomo tanto affascinante ed elegante l’aveva fregata perbene. Hanno trascorso splendide serate insieme e cene romantiche. E sono pure andati via insieme qualche giorno. In ogni caso non c’è mai stato nemmeno un bacio veloce tra di loro e lui pare non essere intenzionato nemmeno ora a darglielo. E ciò ha reso sospetti i fan della Galgani. E ora sono fiumi di lacrime per lei.

Tutto finito con Maurizio, lei è a pezzi

Stiamo parlando del cavaliere Maurizio che ha più volte ribadito, anche dopo il meraviglioso week end trascorso in Sardegna con la dama, di non sentire l’impulso e il desiderio di un approccio fisico con lei. A un certo punto Gemma ha iniziato a dire di non farcela più e che non reggeva più la situazione. E lui l’ha presa malissimo.

E ora ha deciso di chiudere con lei, gettandola nella disperazione più totale. Adesso lui vuole conoscere nuove dame. E ora il commento del fratello di lui, con tanto di like di Maurizio, che sostiene che sia falso quando dice che le piace Gemma e che è sincero quando sostiene che non la bacerebbe, ha spezzato definitivamente il cuori della dama.