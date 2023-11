Belen Rodriguez totalmente cancellata: De Martino mai visto così con un’altra

Belen Rodriguez, la divina cancellata con un gesto di spugna. Stefano visto con un’altra.

A molti sembra ancora impossibile eppure è tutto vero. L’idillio tra la showgirl argentina, considerata da molti anni ormai nel nostro Paese una diva a tutti gli effetti, e lo strepitoso showman campano è solo un pallido, pallidissimo ricordo. Lei ha dichiarato l’abbandono delle Reti Mediaset in una Storia Instagram dove però più che da addio ha parlato di un semplice arrivederci.

Fatto sta che da allora non ha fatto più sapere nulla dei suoi impegni televisivi a livello di conduzione. Anzi, non si è presentata da Cattelan per la famosa intervista e pure Mara Venier la starebbe aspettando a Domenica In per una bella chiacchierata a cuore aperto. Nel frattempo appare fin troppo magra e stanca sui Social.

Sta lavorando tantissimo nella Moda e la sua storia d’amore con l’affascinante Elio Lorenzoni procede a gonfie vele. Tra l’altro i due hanno vissuto un’intensa estate d’amore che ha avuto il suo culmine in un break, decisamente romantico, in montagna, sulle Dolomiti. E in quei giorni ci hanno donato degli scatti e video di coppia decisamente splendidi.

Belen Rodriguez è stata cancellata, De Martino beccato con un’altra

Nel frattempo l’ex marito, e stiamo ovviamente parlando del camaleontico Stefano De Martino, ha trascorso un estate da single, insieme ai familiari e ai suoi tanti amici, oltre che all’adorato figlio Santiago. Con lui ha dato vita a un meraviglioso viaggio in America. E sempre a lui ha fatto una dolcissima dedica nel giorno del suo trentaquattresimo compleanno.

In pratica ha sostenuto che il figlioletto, oggi undicenne, sia la cosa più bella che la vita gli abbia mai donato. In ogni caso pare che ora lui di regali a livello affettivo e sentimentale ne ha ricevuti altri e non parliamo solo di tutto l’amore che i suoi fan e i suoi cari provano per lui. Difatti ora come ora la star di Maria De Filippi non sarebbe più solo. Ormai è chiaro che ci sia lei nel suo cuore. Belen ormai è stata cancellata.

Beccato a cena con lei

In occasione del suo compleanno Stefano ha organizzato una bella cena al ristorante di Claudio Antonioli. Il gruppo ha mangiato benissimo e si è molto divertito. Alcuni partecipanti hanno caricato su alcune Storie dei veloci video nonché alcuni scatti della serata, in particolare legati al momento dell’arrivo della torta.

E in quei frangenti si è potuta notare seduta accanto a De Martino una bellissima ragazza mora che ha tutta l’aria di essere Martina Trivelli con il quale lui è già stato pizzicato di recente più volte dai sempre accorti paparazzi del magazine Chi. Ora i suoi estimatori si chiedano quando lui vorrà finalmente uscire allo scoperto, ufficializzando la loro storia.