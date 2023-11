Christian De Sica, la figlia si è sposata ed era pazzesca: ecco com’è diventata la bellissima

La figlia di Christian De Sica si è sposata lasciando spazio a una cerimonia veramente da sogno. Ecco tutti i particolari.

Christian de Sica è sicuramente uno degli attori italiani più apprezzati. Figlio di Vittorio de Sica, per lui l’amore per la recitazione ha radici veramente molto profonde, che non si fermano al solo lavoro che ha scelto nella sua lunga carriera fino ad oggi.

Numerosi sono i ruoli che De Sica ha interpretato sia sul grande schermo che sul piccolo schermo. Sicuramente in molti ricorderanno i tantissimi cinepanettoni che tanto andavano di moda fino a qualche anno, in cui era impegnato con Massimo Boldi.

Nello specifico non se ne è mai parlato ma ancora non si capisce cosa abbia portato i due a separarsi e a tentare di aver successo da solo. Ma il popolo italiano è abitudinario e vedere anche un solo elemento diverso da quello a cui si è abituati, non auspica nulla di buono.

Ovviamente Christian de Sica è molto più che un semplice artista e attore italiano, è anche un papà molto affettuoso. 2 i suoi bambini. Brando che da grande vuole fare il regista e Maria Rosa. La ragazza all’inizio di questo 2023 è diventata mamma e adesso è convolata a nozze con il suo compagno.

Matrimonio figlia Christian de Sica una bellissima festa

Christian de Sica in un primo momento si è mostrato non poco provato dalle emozioni. Accompagnare sua figlia all’altare, esattamente come lo è per qualunque altro papà, è stato estremamente emozionante per l’attore.

In questa giornata di fuoco, non sono poche le emozioni che hanno segnato ogni singolo invitato, a maggior ragione il papà della sposa, che affida la sua bambina all’uomo che dovrebbe essere proprio quello della sia vita.

Una grande emozione

Questo è stato il giorno del matrimonio della figlia di Christian de Sica, un’enorme festa tra amici. Molti i volti noti dello spettacolo, alcuni molto legati alla ragazza come ad esempio Carlo Verdone che, come in molti sapranno è suo zio.

Alcune immagini social della giornata mostrano come tutti si siano divertiti, compreso Christian De Sica che dopo aver accompagnato sua figlia all’altare canta al ricevimento per tutti gli invitati, dedicando la canzone ai due novelli sposi.