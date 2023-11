Alberto di Monaco, spodestato senza pietà: ormai tutti acclamano loro come unici reali

Alberto di Monaco è stato definitivamente spodestato. Tutti ormai acclamano solo loro come futuri reali, senza parole.

All’anagrafe Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi ma per gli amici Alberto II è il principe di Monaco. Classe ’58 è il secondogenito e anche l’unico figlio maschio del Principe Ranieri III di Monaco e di Grace Kelly.

In quanto sovrano del Principato di Monaco al fianco della sua consorte Charlene si è fatto portavoce di numerose iniziative pensare per la difesa dell’ambiente e la conservazione degli oceani. Notevole è poi il loro interesse nei confronti delle energie rinnovabili da utilizzare per la prevenzione del surriscaldamento globale.

Secondo le stime ufficiali si tratterebbe di uno dei monarchi più ricchi al mondo con un patrimonio che sembra che si assesti intorno al miliardo di dollari e una serie di possedimenti non solo nel principato, ma anche in Francia. Sua anche la società che gestisce anche il Casinò di Monaco.

Si è sposato nel 2011 con Charlene e dall’unione sono nati i loro due gemelli, la principessa Gabriella e il principe Giacomo che è anche erede al trono.

Alberto di Monaco spodestato, le voci insistenti

Numerose sono le voci che negli ultimi giorni si sono rincorse per quello che riguarda il reale di Monaco e la sua consorte. Sembra infatti che tra i due ci sia aria di crisi, anzi a dire la verità i due sarebbero separati in casa e continuerebbero a stare insieme solo per questioni economiche e di facciata.

In effetti Charlene in questi primissimi giorni di settembre è comparsa molte volte in eventi ufficiali sia da sola che con suo marito. Questo non avrebbe fatto altro che contribuire ai dubbi su i due. L’ultima loro apparizione è avuta per il primo giorno di scuola dei gemelli nella foto familiare di rito.

La classe dei principini

Lo spostamento di Alberto di Monaco proprio in seguito a questa foto di rito in cui i principini sono apparsi veramente stilosi nella loro divisa scolastica con polo rossa e jeans, come se non fossero di principi.

I due sono belli proprio come la mamma, occhi chiari e capelli biondi con la piccola Gabriella identica a Charlene.