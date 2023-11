Testamento Silvio Berlusconi, ne spunta uno nuovo: “Documento colombiano stipulato il 21 settembre 2021”

Spunta un nuovo testamento di Silvio Berlusconi, sembra che il documento sia stato firmato a in Colombia e stravolgerebbe le assegnazioni già avvenute.

Sono trascorsi una manciata di mesi dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, un uomo che ha segnato la storia del nostro paese sia per quello che riguarda il ruolo politico da lui ricoperto che per i fatti di cronaca a lui collegati. Silvio Berlusconi è probabilmente, una delle pochissime persone che riescono a far parlare di se anche dopo la loro scomparsa.

Nelle ultime ore sta avvenendo un continuo e incessante tam tam di informazioni. Dettagli che vengono aggiunti a una vicenda che sta segnando la cronaca italiana. Una situazione alquanto bizzarra che avrebbe come protagonisti Berlusconi, un nuovo testamento, la sua famiglia e Marco di Nunzio.

Se fosse vero quello che questo signore afferma vi sarebbe una svolta veramente epocale nella storia di quello che è il testamento di Berlusconi.

Il patrimonio dell’ex premier italiano comprenderebbe una serie consistente di beni, tra cui società, auto di lusso, case, ville, yacht, piccole imbarcazioni e molto altro ancora. Nemmeno il tempo per i 5 figli di accettare l’eredita divisa all’interno del testamento che già era noto che un nuovo documento viene depositato presso un notaio di Napoli.

Il nuovo testamento di Berlusconi

Come affermato poco fa, il nuovo documento attinente l’eredità di Berlusconi sarebbe stato depositato in data 3 ottobre corrente. Il deposito fa in modo che il documento sia insignito di piena validità per il nostro paese. Insomma, sarebbe valido a tutti gli effetti. Questo è quello che spiega Erich Grimaldi avvocato del foro di Napoli in quanto legale e procuratore di Marco di Nunzio.

Secondo il testamento depositato presso il notaio e firmato alla data di compilazione dal Ministero degli Esteri della Colombia, tale Di Nunzio avrebbe diritto a parte dell’eredità del Premier.

Le indicazioni del testamento

“Documento colombiano stipulato il 21 settembre 2021 nello studio del notaio Jimenez Najera Margarita Rosa a Barrio Espinal, in Colombia è divenuto quindi valido a tutti gli effetti e dovrà essere ufficialmente considerato e inserito obbligatoriamente nella pratica successoria di Silvio Berlusconi. A notifica avvenuta, i legati testamentari saranno, di certo, sottoposti al vaglio della famiglia del Cavaliere, del notaio Roveda e dello stesso Comitato direttivo della società Fininvest”

Il documento in questione renderebbe Marco di Nunzio a tutti gli effetti successore di Silvio Berlusconi “avrebbe diritto ad una parte dell’eredità del Cavaliere ovvero il 2% delle azioni Fininvest, 26 milioni di euro, il 100% delle azioni delle società proprietarie delle ville ad Antigua nelle Antille, la nave Principessa Vai Vai Bandiera Monaco Yacht e tutte le imbarcazioni, navi e natanti”.