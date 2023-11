“Intanto hai rovinato il percorso di Heidi”: Massimiliano Varrese finisce sotto accusa | Ha già un’altra fuori

Massimiliano Varrese sotto accusa dopo una dichiarazione che lascia tutti senza parole. L’attore avrebbe una persona fuori ma fino ad oggi non lo aveva mai rivelato ai suoi compagni di avventura, compresa Heidi.

Sono ancora poco più di una manciata che i ragazzi sono all’interno della casa, ma sono già tantissimi gli spunti di discussione e di riflessione che hanno offerto con i loro comportamenti e con le loro parole. Ne sono successe di cose in queste settimane, tra discussioni, amori, flirt, giochi di ruolo e molto altro ancora. Siamo certi che ancora molto deve dare questo Grande Fratello al suo pubblico.

Nelle ultime due settimane a parte la solita Beatrice Luzzi che infiamma gli animi dei suoi coinquilini con il suo comportamento schietto e diretto, a far accendere i riflettori su di se è stato Massimiliano Varrese. L’attore e ballerino da circa 2 settimane è finito in una sorta di vortice iniziato con la love story cin Heidi Baci.

I due all’interno della casa si sono conosciuti e sembravano essersi innamorati. Ma poi 2 lunedì fa, il padre di Heidi è entrato all’interno della casa e ha aspramente criticato sua figlia per la sua storia con Varrese. La notte stessa la ragazza ha abbandonato il programma. Lo scorso lunedì in studio con Alfonso Signorini le è stato concesso un ultimo chiarimento. In quell’occasione la ragazza ha chiesto a Varrese di non parlare più né di lei né della sua famiglia.

Numerose le critiche che Massimiliano (e non solo) aveva mosso nei confronti del padre di Heidi. Ma nelle ultime ore l’attore si è lasciato andare a delle dichiarazioni che nessuno si aspettava e che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Ecco cosa avrebbe affermato.

Massimiliano Varrese rivela di avere una persona fuori dalla casa

Chi segue il Grande Fratello saprà bene che questa settimana Massimiliano è in nomination contro Beatrice Lucci, Giuseppe Garibaldi, Grecia e Valentina Modini. Ben 5 i gieffini che rischiano di fare le valigie e probabilmente le ultime ammissioni di Varrese non giocheranno a suo favore. Durante un momento di confronto con alti inquilini della casa l’attore avrebbe fatto un ammissione che avrebbe lasciato tutti un po’ perplessi.

È la prima volta che Massimiliano parla di questa persona. Mentre sui social è notevole l’indignazione, il sito fanpage riporta le parole dell’attore, che sicuramente non faranno piacere a molti spettatori.

Pezzo di merd@ che nn sei altro

Perché hai rovinato il percorso di Heidi se già avevi una fuori?😡#grandefratello pic.twitter.com/xYYS42MDLB — 🇬🇧NUR (@LaicSempre) October 26, 2023

Le parole del concorrente e l’indignazione del web

Il web insorge accusandolo “hai rovinato il percorso di Heidi”, intanto lui dice di aver rivalutato una situazione che aveva fuori già prima di entrare nella casa. “Questa esperienza qui dentro mi ha sbloccato e mi ha aiutato a vedere quello che ho fuori“, le parole dell’attore.

In realtà Varrese ammette che non sa se questa persona ci sarà ancora per lui quando uscirà dalla casa, ma rivela che pur non avendolo mai detto ci ha sempre pensato “Io ci ho sempre pensato“.