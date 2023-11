Nino Frassica, svolta nella ricerca del suo gatto: “Sappiamo chi l’ha preso”

Svolta nella ricerca del gatto di Nino Frassica. Il famoso attore nei giorni passati si era detto pronto a dare una ricompensa a chi riportava il suo amico a quattro zampe a casa.

Nino Frassica lo conosciamo tutti per essere un noto attore e un comico italiano. Come attore lo ricordiamo sempre in ruoli leggeri e spesso esilaranti, come comico invece i suoi personaggi riescono sempre a strappare una risata. Ma nelle ultime settimana un evento ha turbato la sua vita.

Come in molti sapranno Nino Frassica è alla ricerca del suo gatto. Si tratta di un Sacro di Birmania, un bellissimo animale dal pelo lungo che l’attore ama quasi come se fosse un figlio. Il gatto era improvvisamente sparito allontanando dalla sua abitazione, Frassica e sua moglie si erano affidati alle forze dell’ordine.

In un primo momento l’attore aveva promesso una ricompensa di 5000 euro a chiunque gli avrebbe riportato a casa il suo gatto. In un secondo momento aveva tolto la ricompensa perchè aveva suscitato l’interesse da parte di troppi furbetti che davano indicazioni sbagliate nella speranza di aggiudicarsi la somma.

Adesso però l’attore non solo rilancia la sua ricompensa, ma la raddoppia, per lui è troppo importante ritrovare il suo gatto. Vediamo gli aggiornamenti sulla questione di Hiro, il gatto di Nino Frassica.

Nino Frassica, ora sanno dove si trova Hiro

Le ricerche sono continuate per Nino Frassica che non si rassegna a non avere più a casa il suo Hiro. Il gatto si è allontanato di casa mentre l’attore e sua moglie erano a Spoleto, dove Nino era impegnato a girare alcune scene di Don Matteo. L’attore alla vigila del suo ritorno a Roma ha fatto un nuovo appello a tutti coloro che stanno seguendo la vicenda.

Dopo aver tolto la ricompensa da 5.000 euro, seguendo i consigli delle forze dell’ordine Nino non solo ha dovuto metterla di nuovo, ma ha anche dovuto alzare la posta, Sembra che il gatto sia stato trovato ma portarlo a casa sia quasi impossibile. Il perchè lo spiega proprio l’attore.

L’attore racconta dove sarebbe il suo gatto e chiede di salvarlo

10.000 euro sarebbe la ricompensa che Nino Frassica avrebbe messo a disposizione di chiunque gli riporterà il suo gatto. Recentissimo il nuovo video pubblicato da Frassica per lanciare un nuovo appello. “Sappiamo chi sono e siamo stati anche a casa loro una volta e ho trovato i peli di Hiro. Quasi tutti sanno e non parlano“, poi continua, “Hiro è trattenuto in una casa di Piazza Campello a Spoleto“, queste le sue parole. Sembra che però pur sapendo dove si trova non siano riusciti a riaverlo.

La moglie Barbara nei commenti incalza “Le abbiamo provate tutte e quando abbiamo scoperto che lo avevano questi due pazzi abbiamo provato di tutto“. Una storia piuttosto triste che speriamo tanto abbia un lieto fine.