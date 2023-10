Ricordate Micol Olivieri de I Cesaroni? Oggi è completamente irriconoscibile

Micol Olivieri era Alice nella fiction I Cesaroni, ecco come è diventata oggi, stenterete a riconoscerla, è totalmente diversa.

I Cesaroni è stata una delle fiction Mediaset più apprezzate dal pubblico italiano. Un cast di tutto rispetto con Claudio Amendola, nella parte del papà, Elena Sofia Ricci, la mamma, Alessandra Mastronardi una delle figlie di Elena e poi c’era anche Micol Olivieri che in quel periodo aveva appena 13 anni ma restava già da 4.

La fiction televisiva andata in onda dal 2006 al 2014, aveva appassionato proprio tutti, a tal punto che non sono pochi a sentirsi orfani di questa fiction che raccontava la storia di una famiglia allargata come tante che se ne possono vedere. Lei separata, lui vedovo, lei 2 figlie e lui 3 figli maschi. Una storia che potrebbe vivere ognuno di noi.

Forse proprio questo ha fatto appassionare il pubblico alla fiction, un affetto talmente forte da spingere tutti a sperare in un ritorno della fiction. Di recente un Amendola sibillino, avrebbe anche aperto a tele possibilità.

Tutti i ragazzi presenti nelle puntate sono ormai cresciuti, compresa Micol che adesso è sposata ed è anche un’amorevole mamma, vediamola come è cambiata nel tempo e com’è adesso.

Micol Olivieri, completamente cambiata

Quando ha iniziato a recitare nella parte di Alice ne I Cesaroni era poco più che una bambina. Appena 13 anni e già con un notevole curriculum alle spalle. Infatti la ragazza ha esordito che aveva appena 9 anni e ha ricoperto numerosi ruoli nelle fiction TV.

Nonostante le numerose parti in cui ha recitato, lei stessa ha più volte affermato che ha veramente fatto fatica a togliersi l’immagine di Alice da dosso, insomma, tutti la riconoscevano proprio per quel ruolo, un po’ come succede a chiunque interpreta un certo personaggio per qualche anno. Ma com’è oggi l’attrice e soprattutto cosa fa adesso?

L’ex Alice de I Cesaroni oggi è una donna

Sono passati quasi 10 anni dall’ultima puntata de I Cesaroni, adesso Micol non è più una ragazzina, ma una donna e ha deciso di lasciare la recitazione. Di tanto in tanto la si vede ospite nei salotti TV, ma non recita più. Attualmente è una mamma e un’influencer.

Ha deciso di dedicare tutto il suo impegno ai social. Un profilo da quasi un milione di follower il suo, Micol è molto apprezzata in quello che fa. Insomma non più una ragazzina, ma una donna realizzata su tutti i fronti.