Alex Schwazer, ore contate per il concorrente: “se non lo fate me ne vado” | Alta tensione per gli autori

Sale la tensione all’interno della casa del Grande Fratello, l’ex atleta minaccia la produzione e chiede di fare proprio questo. Cosa sta succedendo in queste ore nella casa.

Alex Schwazer è un ex atleta di cui tutti conosciamo la storia. All’interno della casa del Grande Fratello sta cercando la sua rivincita dimostrandosi una persona leale, schietta ed estremamente sincera. Quando tutto questo viene messo in dubbio, ovviamente non può prenderla bene.

Il Grande Fratello però, è in continuo fermento e i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Fino ad oggi sono stati molti gli episodi che hanno fatto parlare il pubblico sia a casa che in studio. Oltre alle varie storie d’amore e alle discussioni, che hanno visto coinvolta soprattutto Beatrice Luzzi, adesso è Alex ad accendere gli animi.

Dopo l‘abbandono di Heidi in seguito all’ingresso di suo padre nella casa, che l’ha aspramente criticata per la sua relazione con Varrese, adesso l’ex marciatore minaccia di lasciare la casa. Il ragazzo non ci sta a passare per bugiardo. Proprio per questo motivo avanza una richiesta ad Alfonso Signorini.

Schwazer entra in confessionale per la sua nomination, ma prima chiede qualcosa al presentatore. Se non verrà ascoltato lascerà la casa. Ma cerchiamo di capire cosa sta succedendo.

Alex Schwazer minaccia di lasciare la casa se non viene fuori la verità

Anche questa volta in un modo o nell’altro, in ciò che sta accadendo centra la cara Beatrice. L’attrice proprio non ci sta ad essere messa da parte. Come se non fossero sufficienti le discussioni, ora fa parlare di se per ben altro. Chi segue il GF probabilmente ricorda l’attacco dell’attrice all’atleta.

Lo aveva accusato di essere un bugiardo e aveva anche rivangato ciò che gli era successo a livello sportivo. Questo ha mandato Alex su tutte le furie, soprattutto per un motivo ben preciso. Sembra che la rossa attrice avesse mostrato interesse nei suoi confronti.

L’ex atleta vuole che venga trasmesso il video come prova della sua sincerità

Alex Schwazer chiede ad Alfonso Signori di mandare in onda il video in cui Beatrice conferma il suo interesse nei suoi confronti. Queste le sue parole, riportate da Fanpage.it “Il prossimo lunedì durante la diretta se non salta fuori il video che dimostra che Beatrice mi dice le cose che ho detto e che riconfermo“, altrimenti Alex è deciso a lasciare la casa.

Alfonso però cerca di calmarlo spiegandogli che il video non c’è perchè non tutto viene ripreso. Ma sarà bastato questo a placare l’Alex furioso? Nella prossima diretta lo scopriremo.