Gf, Vittorio prende un brutto palo in faccia: Anita lo annienta con 3 parole

GF, Vittorio con il cuore spezzato. Anita lo ha annientato in due secondi.

Anche i belli piangono, potremmo dire. Eh sì, perché sebbene vere lacrime non le abbiamo viste, comunque non gli avrà di certo fatto piacere, ricevere quelle parole poco lusinghiere nei suoi confronti. E poi lui è bellissimo, intelligente ed educato. Parliamo di un ingegnere che si è laureato con il massimo dei voti e un modello parecchio richiesto.

Inoltre potremmo dire che ora ora il più affascinante della Casa Più Spiata d’Italia sia Massimiliano Varrese, il più bello sia lui, il meraviglioso Vittorio. Lui che sovente viene messo in nomination ma poi salvato dal pubblico ogni volta. Lui che ha legato molto con Grecia Colmenares che difende a spada tratta ma comunque sempre con garbo e infinita educazione.

Lui che piace molto fuori dalla Casa ma che in realtà pare non ha conquistato davvero nessuna all’interno del gioco. Sì, le inquiline ammettono che sia davvero bello ma a quanto pare non le acchiappa. Forse l’unica a provare qualcosa per lui è la Baci anche se pare che sia ben più presa da Varrese, nonostante lei abbia persino negato questo suo interesse in diretta.

GF, Vittorio e la grande delusione, mega palo preso in faccia

In ogni caso pareva che anche Vittorio provasse un’attrazione per lei, così come il macellaio Paolo. Tuttavia se il secondo pare che sia più invaghito della Petris, ora il primo si è preso una super cotta per Anita. Lei che è la nemica giurata di Heidi. Le due, parliamoci molto chiaramente, non si possono proprio vedere.

Ora si contendono la palma delle più belle del GF anche se secondo moltissimi telespettatori sia Samira Lui a dover detenere il titolo. Fatto sta che l’ex professoressa de L’Eredità nell’ultimo periodo sia uscita un po’ di scena dopo che Garibaldi ha iniziato a vivere una liason con la Luzzi. Tuttavia adesso è Vittorio a sconvolgere i telespettatori per via del brutto palo preso in faccia.

Anita non ne vuole sapere

In poche parole il suo interesse nei confronti di Anita è a senso unico. Alla fine è riemerso il fatto che lei abbia un ragazzo fuori dalla Casa. Non sa che cosa prova esattamente con lui ma prima di iniziare anche solo una nuova conoscenza vuole aver chiarito ogni cosa con lui. Certo, è lusingata dalla corte di Vittorio che si è dichiarato ma tutto ciò non cambia di una virgola la sua scelta.

Ne ha parlato a lungo anche con Massimiliano Varrese che ci ha provato a svolgere la mansione di Cupido. Anche in Confessionale la ragazza si è a lungo sfogata sul fronte sentimenti. In questo momento è molto confusa. Tuttavia lì all’interno del reality non c’è alcun ragazzo che le smuove qualcosa dentro e che la possa portare a prendersi anche solo una sbandata.