Raimondo Todaro e Francesca Tocca in crisi? Le foto svelano finalmente tutta la verità

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, i due sono inseparabili. Ecco come sono stati visti e beccati insieme.

La loro coppia è sempre molto chiacchierata. Il Gossip che va fortissimo nel nostro Paese si è interessato a loro diversi anni fa a loro e da allora non li ha più mollati un solo secondo. Sono entrambi due immensi professionisti, con alle spalle tanta gavetta e un curriculum professionale di massimo rispetto.

Sono due incredibili ballerini e due volti molto amati e apprezzati dal grande pubblico. Inizialmente lui operava in Rai e in particolare alla Corte di Milly Carlucci. Non per nulla si è fatto ampiamente conoscere grazie al suo ruolo di maestro a Ballando Con Le Stelle che ha poi lasciato per approdare a Mediaset.

Qui da diversi anni ricopre il ruolo di coach di danza per Amici. Ha ritrovato la moglie Francesca Tocca che da tempo svolge la mansione di ballerina professionista per il padre di tutti i talent. Tra loro c’era stata maretta. La crisi era stata molto forte e in mezzo c’erano state altre frequentazioni. Alla fine lui è riuscito a riconquistarla.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca inseparabili

Ovviamente grande è stata la gioia dei rispettivi fan nel constatarlo, così come di Maria De Filippi che a quanto pare ha dato una mano ai due per farli ritrovare. Felicissima di ciò è anche la piccola Jasmine, la loro bellissima figlia che ha da poco compiuti i suoi primi 1o anni di vita. Tra l’altro pare che i suoi genitori, che oggi sono unitissimi, stiano anche pensando di darle un fratellino o una sorellina.

Nel frattempo la coppia, che è impegnatissima ad Amici, è stata pizzicata dai fotografi. Le foto parlano molto chiaro di come stanno loro in questo momento. E ora i loro estimatori, che sono sempre più numerosi, sono al settimo cielo nel appurare che loro ancora oggi sono a dir poco inseparabili.

Beccati così, le foto parlano chiaro

I due si sono mostrati sui Social in compagnia della loro creatura in occasione del suo compleanno. E Francesca ha speso parole dolcissime per lui nelle vesti di papà. La complicità tra loro è davvero a mille e il loro amore fortissimo. Ovviamente vederli così rappresenta una vera coccola per l’anima e per il cuore per i loro fan, spaventati dall’ idea di una crisi coniugale.

Del resto di ciò si era parlato pure soltanto qualche mese fa quando lui era sparito dai Social e dalle foto vacanziere e al mare della Tocca che di contro appariva sempre più bella e in forma. In ogni caso poi lui a Verissimo ha raccontato che le cose tra di loro vanno benone anche se, avendo lei un carattere fumantino, può capitare qualche incomprensione.