Elisabetta Canalis, un’ex velina le lancia una triste frecciatina: “Io sono più giovane e…”

Elisabetta Canalis, un’ex nota velina le ha lanciato una frecciatina. “Io sono più giovane…”.

La divina Elisabetta Canalis ancora nel fitto e potente mirino del chiacchiericcio. La showgirl sarda, che da anni e anni vive in America, non è mai uscita dai cuori palpitanti dagli italiani. Richiestissima come testimonial per svariati marchi e realtà e come modella a 360°, manca da tempo dalla TV.

E ciò è indubbiamente fonte di immenso dispiacere per i suoi numerosissimi estimatori, soprattutto quelli della prima ora. Costoro infatti ricordano i tempi in cui era onnipresente sul Piccolo Schermo anche nelle vesti di assai gradita ospite o di opinionista di molti programmi di successo, sebbene sia stata la sua esperienza come velina a donarle la fama ad ampio raggio.

Sul famoso bancone di Striscia conobbe la biondissima Maddalena Corvaglia. Diventarono immediatamente amiche per la pelle e nel corso del tempo la loro amicizia divenne sempre più profonda. Fatto sta che in tempi assai recenti il legame si è rotto e, nonostante il bene rimanga non riescono più a ristabilire un reale contatto.

Elisabetta Canalis, frecciatina al vetriolo da un’ex velina

Chiaramente ciò ha fatto venire il classico amaro in bocca ai più che non riescono a darsi pace. Dulcis in fundo, Ely ha concluso il suo matrimonio con il chirurgo Brian Perri con il quale ha messo al mondo la sua unica figlia Skyler. In ogni caso i due ex coniugi sono rimasti in buoni rapporti e ora il cuore della Canalis batte per il suo allenatore Georgian Cipeanu.

Con lui non si nasconde più e l’amore prosegue a gonfie vele così come la sua carriera non solo nel vasto mondo dello Spettacolo che dello Sport. Non per nulla si è confermata per il secondo anno consecutivo campionessa di kickboxing, disciplina che pratica da qualche anno. Ora però un’ex velina ha voluto lanciarle delle frecciatine al vetriolo. ” Io sono più giovane e…”.

Melissa Satta come un fiume in piena

Stiamo parlando della bellissima Melissa Satta, gradita ospite di Belve, condotto dalla strepitosa Francesca Fagnani. Quando la giornalista le ha chiesto della sua chiacchierata rivalità con la Canalis lei ha così risposto:” Imitarci? No va beh, adesso dico una cosa cattiva. No dai, cattiva non è, però passano un po’ di anni tra me e lei“.

Poco dopo per rincarare la dose in tale direzione ha aggiunto: ” Non siamo di generazioni diverse ma siamo di anni distinti“. Ai tempi della presunta rivalità, per la Satta decisamente inesistente, lei aveva solo 18 anni e se la prendeva per il confronto, sostenendo che erano profondamente diverse.