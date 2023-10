Anna Falchi, pizzicata proprio con lui: finalmente ha ritrovato l’amore

Anna Falchi, la splendida showgirl pizzicata in dolce compagnia con lui. L’amore è tornato per lei!

I cuori dei fan, decisamente numerosi, della divina Anna possono ancora una volta esultare. Si aprano le bottiglie e si incominci a brindare alla sua salute. Difatti lei ha ritrovato l’amore. Dopo essersi dichiarata single nell’ultimo periodo, lasciando il classico amaro in bocca ai più che la credevano ancora felice e super innamorata del suo compagno, ora lei ha voltato pagina.

Le foto parlano decisamente molto ma molto chiaro in merito. I paparazzi che, si sa, sono sempre in agguato stavolta l’hanno pizzicata in dolce compagnia con un uomo bello e affascinante che fa da tempo battere il cuore a tantissime donne. Tanto più che è pure un volto molto noto della Televisione Italiana.

Possiamo pure definirlo un suo celebre collega. Tra l’altro opera anche lui come conduttore in Rai, ottenendo ottimi consensi. Inoltre, proprio come la meravigliosa Anna, pure lui è un attore. Anzi, si è fatto conoscere in primis e ad ampio raggio dal grande pubblico italiano, proprio in tale veste.

Anna Falchi ha ritrovato l’amore

Lui è un immenso professionista e pare che tra una chiacchiera e l’altra, condividendo le stesse passioni e lo stesso mestiere, l’intesa con la Falchi sia salita alle stelle. I due, dopo un’uscita serale, si sono scambiati un’infinità di abbracci, sguardi complici e qualche bacio. Molti sussurrano che potrebbe trattarsi di una tenera amicizia.

Sta di fatto che lei, dopo due importanti storie d’amore da poco concluse e vissute una di seguito all’altra, e parliamo di quelle con l’avvocato Rodinò e Andrea Ruggeri, voleva prendersi una pausa dall’amore. Non per nulla gridava alla ” santa libertà”. In ogni caso non ha nemmeno mai escluso il fatto di voler vedere arrivare prima o poi il Principe Azzurro. Sarà forse lui? Fuori il nome!

La showgirl pizzicata con Convertini

Parliamo del bellissimo Beppe Convertini che è stato paparazzato con Anna di recente. Le foto sono state pubblicate dal settimanale Nuovo TV e sono diventate in men che non si dica virali. Al momento i due diretti interessati non hanno voluto commentare nulla al riguardo e sono lanciatissimi sul lavoro.

Certo, se tra loro fosse davvero amore saremmo in tal caso innanzi a una coppia del vasto mondo dello Spettacolo decisamente esplosiva. E chissà, visto il grande feeling, che non vogliano lavorare in questo periodo a qualche bel progetto televisivo insieme, magari dedicato al prime time. I fan intanto incrociano le dita per loro.