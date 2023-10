Andrea Giambruno, che fine ha fatto dopo la rottura con la Meloni: da un albergo all’altro

Che fine ha fatto Andrea Giambruno dopo la rottura con la Meloni? Sembra che passi da un albergo all’altro cercando risposte.

A guardare Giambruno in questi ultimi giorni, sembra proprio che l’uomo che abbiamo conosciuto, con quel fuori onda che poteva veramente dare scandalo, c’è ben poco. Ormai sono giorni che si parla solo di lui, delle sue affermazioni durante un momento di pausa, battute che volevano forse essere goliardiche, ma che hanno alzato un bel polverone.

La stessa Giorgia Meloni ha affermato che la loro coppia era in bilico da tempo, ma probabilmente continuavano a portare avanti la loro storia, solo per non turbare sia la scena pubblica che gli animi all’interno della loro famiglia. Ma dopo il video trasmesso da Striscia la Notizia, la premier non poteva far altro che dichiarare la fine del loro rapporto.

Ma adesso cosa fa Giambruno? Certo, se era la notorietà che cercava, sicuramente è riuscito a trovarla, probabilmente nella maniera più sbagliata che potesse scegliere, ma questo è un altro paio di maniche.

Quello che è certo è che Andrea Giambruno in questi giorni si è trovato a dover ridisegnare la sua vita. Non solo a livello personale, ma anche e soprattutto lavorativo. Sappiamo bene che certe cadute di stile Mediaset non le tollera e non potrebbe di certo farlo. Allora cosa succede adesso per l’ex first gentleman?

Andrea Giambruno dopo la rottura con la Meloni rischia di perdere tutto

Andrea Giambruno non è solo, l’ormai ex di Giorgia Meloni, ma anche un affermato giornalista, che adesso dovrà attendere le decisioni della sua rete di appartenenza. Mediaset si è presa tempo per riflettere sull’accaduto, perchè la situazione è piuttosto delicata in questo momento. Le ipotesi sono tante e ancora non è chiaro quale sarà quella che verrà seguita.

In buona sostanza Mediaset potrebbe reintegrare Giambruno, anche se, da spettatori, ci sembra una soluzione difficilmente praticabile, almeno per il momento, ovvero potrebbe spostare Andrea dietro le quinte, offrendogli la possibilità di redimersi e di far calmare le acque. L’ultima ipotesi è quella di un licenziamento in tronco.

Sotto l’aspetto personale non va di certo meglio

Lasciata la casa in cui viveva, anche se da separati in casa, con Giorgia Meloni, Andrea Giambruno ha preso una stanza in un albergo di Milano e attualmente passa le sue giornate lì, in attesa che qualcosa si risolva, ma non sarà di certo semplice. Alcune indiscrezioni dicono che non abbia preso bene tutta questa situazione.

Il giorno dopo il misfatto è stato fotografato al centro commerciale con sua sorella e sua figlia. Insomma Giambruno cerca conforto dalla sua famiglia. Attualmente sono ancora moltissimi i nodi da sciogliere.