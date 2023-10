Melissa Satta, quanto si è rifatta nel corso del tempo: il prima e il dopo

Melissa Satta e la chirurgia estetica, ecco quanto si è rifatta l’ex velina, il prima e il dopo è inequivocabile.

Nel mondo dello spettacolo cedere alla tentazione del bisturi non solo è semplice, ma è quasi ordinario. Ci si vuole sentire belli, si vuole apparire perfetti, non si vuole invecchiare, né tanto meno non essere al massimo della propria forma. In un mondo patinato la piccola imperfezione può costare veramente molto cara.

Da sempre la curiosità di scoprire chi e in che modo è ricorso alla chirurgia estetica, è alta nelle menti dei telespettatori. Oggi sotto la lente di ingrandimento ci finisce la cara Melissa Satta, volto estremamente noto ed apprezzato della TV, il pubblico l’ha conosciuta come ex velina.

La bellezza è sicuramente uno dei suoi punti di forza, insieme al sorriso. Un fisico statuario forgiato da moltissime ore in palestra, ma a far sorgere dei dubbi sul fatto che si sia sottoposti a degli interventi estetici ci hanno pensato i cambiamenti di cui negli anni si è resa protagonista.

Certo, quando si è un personaggio pubblico riuscire a resistere al richiamo del bisturi non è semplice, come non lo è mostrarsi completamente al naturale. Scopriamo allora a quali interventi potrebbe aversi sottoposta Melissa.

Melissa Satta e le chirurgia estetica

Che Melissa Satta sia bellissima, su questo di sicuro non ci sono dubbi. Probabilmente una delle donne più belle della TV italiana. È arrivata sul bancone di Striscia e si era fatta subito notare, sta a Boston ma di origini sarde, la ragazza mostrava carnagione ambrata e lunghi capelli castani. Una vera dea.

Tanto che oltre a farsi notare in TV, anche Boateng l’aveva notata e la storia d’amore nata tra i due ha proseguito a gonfie vele per molti anni, dando alla luce anche un bambino. Possiamo di certo dire che la gravidanza non ha certo intaccato la bellezza di Melissa. Ma confrontiamo il prima e il dopo per scoprire se abbia ceduto o meno alla chirurgia estetica.

Chirurgia si o chirurgia no?

Nel corso degli anni, guadando le foto di Melissa era sorto il dubbio che l’ex velina si fosse sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva. Le voci si sono rincorse per un po’ di tempo, salvo poi intervenire Melissa a smentire il tutto e ad affermare di non essere ricorsa al bisturi.

In effetti sembra proprio che la ragazza non abbia ceduto alle lusinghe della chirurgia estetica, forse e sottolineiamo forse, le labbra possono apparire un po’ più rimpolpate, forse un piccolo filler per riempolparle. Insomma Melissa Satta bella è bella e non ha certo bisogno del classico ritocchino per esserlo…