Edoardo Donnamaria, via da Forum? La proposta indecente di un altro programma

Proposta indecente per Edoardo Donnamaria. Futuro incerto per il volto di Forum, chissà se alla fine cederà alle lusinghe.

Edoardo Donnamaria è uno dei volti più apprezzati di Forum. Il giovane trentenne è stato reintegrato all’interno del programma dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. In realtà la sua partecipazione al programma non ha certo soddisfatto i suoi fan, anzi probabilmente li ha delusi un po’.

Edoardo infatti, all’interno della casa ha dato mostra del meglio ma anche del peggio di se e infatti è stato eliminato dal programma per via del suo atteggiamento poco gentile nei confronti di Antonella Fiordelisi. Insomma, il Grande Fratello non perdona, ma Barbara Palombelli lo ha voluto di nuovo nel suo programma.

Stesso destino di Paolo Ciavarro, anche lui abbandonò il tribunale più conosciuto della TV italiana, per entrare nella casa più spiata della TV. I due si sono anche confrontati sull’esperienza e Edoardo non ha potuto fare altro se non dar ragione al collega quando affermava che il GF fosse un’esperienza stancante.

Quindi Donnamaria è stabilmente al suo posto a Forum, almeno per il momento, perchè sembra proprio che un programma molto conosciuto lo stia corteggiando.

Edoardo Donnamaria via da Forum?

Le doti di questo ragazzo si sono fatte notare un po’ da tutti i maggiori esponenti della TV. La Palombelli annunciando il suo ritorno ha affermato che il suo ritorno era una vera e propria fortuna “altrimenti il numero delle femmine sarebbe stato troppo alto“, perchè in effetti la quota rosa nel programma è molto elevata.

Ma alcune indiscrezioni sembrano portare Donnamaria lontano dagli studi Forum, un altro programma di spicco gli ha chiesto di prendere parte, ma Edoardo sembra non sentirsi pronto al grande salto. Sicuramente molto obiettivo.

La proposta

In realtà quella che è arrivata ad Edoardo è stata una proposta che lo ha lusingato e non poco, anche se poi ha deciso di rifiutare. Infatti lui stesso ha ammesso che gli era stato proposto di prendere parte a Tale e Quale, il programma condotto da Carlo Conti e in onda sulle reti Rai in prima serata.

Edoardo ha affermato di non sentirsi all’altezza di ricoprire quel ruolo. Ci ha pensato molto ma non si sentiva pronto per questo salto. Inoltre lui afferma di non essere in grado di fare le imitazioni e che in fondo, va bene così.