Uomini e Donne, lite furiosa tra una dama e un cavaliere: Maria costretta a mettersi in mezzo

Uomini e Donne, si parla di una lite fortissima nel Trono Over. Una dama e cavaliere se le sono dette di tutti i colori.

Se si pensava che quest’anno sarebbe stata un’edizione bella tranquilla ci si sbagliava e pure di grosso. Durante l’estate si è vociferato di un possibile abbandono di Tina Cipollari, storica opinionista del dating show di Canale 5. Alla fine lei, profondamente stanca del chiacchiericcio, è sbottata sui Social.

In poche parole su Instagram in un lungo messaggio ha negato ogni cosa, sostenendo che erano solo tante fake news e che lei ci sarebbe stata eccome. Fatto sta che nel corso della prima puntata pareva che si volesse trattenere. Tuttavia è stato solo un abbaglio, perché poi è tornata più graffiante che mai.

Epiche sono state le sue nuove litigate con Elio che poi ha deciso di lasciare il programma. Anche il collega Gianni Sperti ha avuto non poche gatte da pelare. Tra lui e la dama Aurora Tropea sono volati stracci a non finire. Anche tra svariate dame e cavalieri sono avvenute varie diatribe che hanno lasciato il segno.

Un argomento scottante in studio

No, il motivo del litigio non è stata le gelosia o le frequentazioni con altre persone ma ben altro. Diciamo che si è trattato di un argomento molto delicato e che forse non era il caso di tirare in ballo in TV e soprattutto in un dating show. Fatto sta che i due ne hanno parlato e così la frittata è stata fatta.

Per la verità è stato lui a rilasciare le prime dichiarazioni, che hanno raggelato il sangue nelle vene alle persone presenti sia in studio che a casa. Certo, forse lui non si è reso davvero conto di aver ferito così tanto la dama, ma dopo che lei lo aveva accusato di essere ancora preso di Gemma Galgani, lui non ci ha più visto.

Silvio e Donatella e il ‘pomo della discordia’

Stiamo parlando di Silvio, che ha sostenuto di volersi staccare da Donatella, dopo che lei in privato le aveva fatto una confessione. “Gli ho fatto una telefonata piangendo e raccontandogli il mio difficile momento economico. Che vivo con mio figlio. Dopo poco mi ha chiamata chiedendomi di prenderci un momento di pausa”, ha svelato la dama sconvolta.

Ed è a quel punto che il cavaliere ha lanciato la dichiarazione che ha sconvolto i più: “A casa sua c’è una situazione che io non posso sostenere a 72 anni. Non posso risolvere i suoi problemi…”. Poco dopo però è arrivata la stoccata finale:” Se c’è da risolvere qualcosa io voglio farlo, ma se guadagno mille euro al mese non posso spenderne tremila. Non posso sistemare un assegno per sistemare i suoi conti”.