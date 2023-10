Myrta Merlino, l’avete mai vista da giovane? Capelli lunghissimi e corpo statuario

Myrta Merlino è ancora oggi una bellissima donna, ma l’avete mai vista quando era giovanissima? Faceva girare la testa a tutti.

Myrta Merlino classe ’68 è una giornalista e una conduttrice televisiva italiana. Tutti adesso la conosciamo per essere colei che ha preso il posto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, anche se ha un curriculum di tutto rispetto che inizia lavorando presso la Direzione Generale del Mercato Interno nell’ambito dei Servizi Finanziari per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea.

Poi inizia a lavorare come giornalista, salvo poi dedicarsi alla televisione conducendo una serie di programmi come Novecento, ma anche Effetto Domino, L’aria che tira e molti altri ancora.

Quest’anno Piersilvio Berlusconi l’ha voluta sulla rete di spicco della sua Mediaset e le ha offerto il posto che precedentemente era stato di Barbara D’Urso per moltissimi anni. In effetti la rivoluzione da lui voluta non ha certo reso felice il pubblico Mediaset, che fa sentire il suo dissenso non seguendo il programma.

Infatti Pomeriggio Cinque in questa stagione televisiva non sta ottenendo i risultati che si speravano e questo sta facendo preoccupare Mediaset e non poco.

Myrta Merlino da giovane era bellissima

Quindi la grande esperienza di Myrta Merlino alla conduzione, sembra proprio che non sia sufficiente per il pubblico, per farsi perdonare l’aver preso il posto di una delle conduttrici che resta comunque tra le più amate dagli italiani e cioè Barbara D’Urso. Il popolo di Pomeriggio Cinque non è proprio contento di questo cambiamento, ma forse ci vuole del tempo.

Ma tornando alla nostra Myrta Merlino, sembra proprio che da giovane facesse girare la testa proprio a tutti. Ma in fondo il fascino della conduttrice è chiaramente visibile ancora oggi.

Da sempre bellissima

Fisico curato, eleganza innata e lunghi capelli biondi, questi erano i punti di forza di Myrta quando era ancora giovanissima. Una donna semplice, acqua e sapone, ma estremamente elegante, faceva girare la testa proprio a tutti e lo si può vedere da questa foto qualche anno fa.

Di quanto sia affascinante la presentatrice ne sa qualcosa il suo attuale compagno, Marco Tardelli. La giornalista e l’ex calciatore stanno insieme dal 2016 e sognano di convolare a nozze.