Matteo Bocelli, com’è diventato il figlio di Andrea: bello è dir poco

Lo avete mai visto Matteo Bocelli? Il figlio del cantante lirico, è diventato veramente bellissimo. Vediamo la foto di come è oggi.

Matteo Bocelli è un ragazzo che è nato con la musica nel sangue. Figlio di Andrea Bocelli, ha soli 25 anni ma è già una star a livello interazione nel mondo della musica e con un padre di questo genere sicuramente non poteva essere altrimenti. Il 23 ottobre scorso ha fatto il suo concerto d’esordio come solista in Italia, solo 2 le date in cui si è esibito di fronte ai suoi fan una a Milano e una a Roma il giorno seguente.

Discreto, un ragazzo semplice, proprio come suo papà Andrea, sempre estremamente regale, sempre elegante. Quello che ha organizzato è un tour mondiale organizzato e prodotto da Live Nation, iniziato a Berlino il 30 settembre e che prevede ben 30 date in 12 paesi del mondo. per il suo album Matteo ha scelto delle collaborazioni di tutto rispetto Ed Sheeran, gli autori di brani dei più famosi cantanti internazionali come Sia, Miley Cyrus e molti altri ancora.

Il pubblico internazionale nei confronti del giovane Bocelli è stato molto caloroso, ha raccolto l’apprezzamento veramente tutti e sembra che anche gli italiani abbiano fatto lo stesso. Non chiamatelo figlio di… perchè il ragazzo si sta facendo strada da solo, con la sua bravura.

Soli 25 anni è un successo addirittura mondiale. Sul web sono molte le foto di quando era ancora piccolo ed era al fianco del suo papà. Ma adesso è un ragazzo veramente bellissimo, ecco la foto.

Matteo Bocelli e la sua musica innovativa

Non si vuole uniformare Matteo Bocelli, preferisce far conoscere la sua musica pop che sembra arrivata da un altro mondo. Ovviamente, come lui stesso ammette in un’intervista all’Avvenire “Non potevo presentare subito solo la mia musica. Come tutti gli emergenti propongo delle cover, in parte contemporanee e in parte d’altri tempi, ma che comunque mi descrivono. Come Can’t help falling in love di Elvis Presley o She di Charles Aznavour. Caruso di Lucio Dalla…“, un ragazzo con i piedi per terra.

Quello che vuole fare è mostrare tutte le sfaccettature della sua voce e della sua innata bravura nel gestire la musica. Se il cognome che porta può essergli stato di intralcio? In realtà lui stesso afferma che spesso lo ha aiutato.

Andrea a Matteo, il rapporto tra padre e figlio

Nessuna concorrenza tra Matteo e suo padre, anzi i due sono estremamente legati. Proprio Andrea ha avvicinato suo figlio alla musica e lui non può essergliene grato. Lo ribadisce ogni qual volta ne ha l’occasione.

Ciò non vuol certo re che vive all’ombra di un nome altisonante, anche Matteo si fa conoscere al pubblico proprio per quello che è realmente. Un ragazzo schietto e sincero a cui piace il lavoro che fa e che lo sta portando sulle vette del mondo.