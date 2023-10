La regina Camilla, lei sì che ha le scarpe che vogliono tutte: stile inconfondibile

La regina Camilla detta moda. Lei ha le scarpe che vogliono tutte quante. Che stile!

Non solo Kate Middleton. No, all’interno della mitica e super chiacchierata Royal Family, c’è anche al seconda moglie di Carlo, dal 6 maggio 2023 incoronato ufficialmente Re d’Inghilterra, a dettare moda. Camilla oggi è infatti considerata, al pari della moglie del Principe William, una vera icona fashion.

Di certo lei è una donna dotata di una classe e un’eleganza innata, al di là di che cosa indossi. Non ama poi mostrarsi sia in pubblico sia in privato con outfit fuori contesto o particolarmente eccentrici. Stessa cosa per gli accessori. Il make up c’è ma è sempre leggero e studiato nei minimi dettagli. E soprattutto adatto per una signora della sua età e del suo rango.

I capelli sono molto curati e li porta mossi, biondi e di media lunghezza. Non ha mai cambiato acconciatura e ciò denota il fatto che sia una persona sicura di se. E di certo anche questo suo aspetto caratteriale l’avrà aiutato, e non poco, a lottare con le unghie e con i denti, per il suo amore nei confronti di Carlo che ha radici molto lontane.

Regina Camilla, icona di classe e di stile

Per tantissimi anni infatti i due hanno dovuto vivere clandestinamente la loro relazione, essendo entrambi sposati. Alla fine lei ha saputo aspettare. È così riuscita a convolare a nozze con lui e oggi è la sua Regina. Inoltre ha pian piano conquistato i cuori degli inglesi e, prima che se ne andasse da questo mondo, anche della Regina Elisabetta.

A Corte pare che vada molto d’accordo con la Middleton. Non per nulla è stata quest’ultima a realizzare molti dei suoi nuovi scatti ufficiali anche perché è una bravissima fotografa. Entrambe conoscono a menadito il bon ton e seguono l’etichetta. E come già accennato, dettano moda. Ora però è Camilla a farlo con le sue scarpe.

Le sue scarpe che vogliono tutte

Parliamo ovviamente di un paio super chic e nel contempo comode firmate Chanel. Il modello è Cinderella Shoes. Tra l’altro pare che lei ami particolarmente indossarle per un motivo sentimentale. Difatti pare che ci sia molto legata come lo è al marchio dal momento che la doppia C può anche a stare a indicare le iniziali del suo nome e del suo consorte.

E il fatto di adorare questo modello, che omaggia il mito di Cenerentola, rende il tutto ancora più dolce e romantico. Dunque lei ancora oggi, a distanza di tanti anni, lei vede il suo Carlo come il suo Principe Azzurro e la loro storia, che dura da tantissimo tempo, come una favola ovviamente a lieto fine.