Non trovi mai le chiavi della macchina? Questo dispositivo ti aiuterà ogni volta che non sai dove sono

Se perdi sempre le chiavi della macchina questo dispositivo ti aiuterà a ritrovarle in un attimo. E non dovrai più impazzire in giro per casa.

A tutti sarà capitato almeno una volta nella vita di perdere un mazzo di chiavi. Smarrire le chiavi di casa ti getta nella disperazione perché non sai cosa fare.

Infatti ti chiedi se le hai smarrite o te le hanno sottratte, il che cambia la prospettiva. È il caso di cambiare la serratura con il relativo costo sostanzioso? Oppure non c’è nessun pericolo e ti basta rifare il mazzo di chiavi?

Ma cosa ben peggiore è smarrire le chiavi dell’auto. Figurarsi lasciarle dentro l’abitacolo. Diventa difficilissimo recuperarle, se non ne hai una di riserva a portata di mano.

Da oggi non perderai più le chiavi della macchina perché viene in tuo aiuto un dispositivo molto utile. Scopri di cosa si tratta.

Chiavi della macchina: non le perderai più

Secondo quanto riporta 20minutos.es in Spagna ogni anno circa 6000 persone si rivolgono al RACE, Reale Automobile Club di Spagna, per chiedere aiuto “dopo aver perso le chiavi o averle lasciate all’interno del veicolo”. Per evitare di incappare in questa fastidiosa disavventura suggerisce così alcuni comportamenti da tenere. Per esempio “designare, in anticipo, un luogo specifico dove depositare le chiavi dell’auto e conservarle sempre nella stessa posizione, in questo modo eviterai di perderle di vista posizionandole in posti casuali”. Quindi dotati di un bel portachiavi da muro, e appena entri in casa riponi lì tutti i mazzi di chiavi che hai addosso. Oppure utilizza uno svuotatasche.

Ovviamente devi anche dotarti di una copia delle chiavi della macchina, da utilizzare all’occorrenza. E cerca di creare una routine, che potrebbe essere “spegnere il motore, togliere le chiavi dal quadro, metterle in tasca e scendi dall’auto”.

Un dispositivo utilissimo

Ma un ottimo consiglio è quello di utilizzare un dispositivo che possa aiutarti a localizzare le chiavi della macchina quando non le trovi, soprattutto in casa. Si tratta di Samsung Galaxy SmartTag2 (4 Pezzi) Localizzatore Bluetooth con Modalità Smarrito.

In vendita su Amazon attualmente al prezzo di circa 70 euro, è un portachiavi che ti permette di ritrovare ciò chje hai perso. Nella descrizione si legge: “Quando la modalità Smarrito è attiva, l’NFC (Near Field Communication) di Galaxy SmartTag2 mostrerà il tuo contatto registrato e un messaggio sullo smartphone di chi lo trova, a prescindere dal sistema operativo. Modalità Naviga: Attiva la funzionalità Cerca nelle vicinanze per ottenere indicazioni passo-passo tramite la modalità Naviga, oppure fai suonare Galaxy SmartTag2 per ricevere un segnale acustico che ti aiuterà a localizzarlo senza difficoltà”. L’unico limite è che è compatibile solo con i dispositivi Samsung.