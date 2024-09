Questa cattiva abitudine durante il parcheggio finirà per causare guasti seri alla tua auto | Lo facciamo tutti

Anche tu hai una brutta abitudine quando parcheggi, qualcosa che potrebbe portare alla rottura della tua automobile.

Parcheggiare è una delle azioni che ogni singolo automobilista compie in maniera quotidiana e anche più volte al giorno. Una manovra che a volte si può rivelare anche molto più difficile di quello che si possa pensare.

Ci sono dei movimenti che spesso compiamo in maniera inconscia, senza nemmeno rendercene conto. Lo facciamo per abitudine, ma anche un po’ per una certa automazione nelle azioni data proprio dallo svolgere questa stessa operazione tutti i giorni.

Gli automobilisti esperti ci diranno che, tutto sommato si tratta di qualcosa di semplice, certo occorre acquisire una certa dimestichezza, ma per chi è alle prime armi potrebbe essere molto più difficile di quello che si può pensare. Perchè basta un piccolo errore per rovinare la carrozzeria dell’auto, soprattutto se si parcheggia in posti piuttosto angusti.

Ma attenzione nostro caro automobilista, perchè quelli di calcolo non sono gli unici errori che si possono compiere quando si parcheggia. A rivelarlo è un esperto meccanico che rivela un guasto su cui spesso è costretto ad intervenire e che dipende proprio da un errore che compiono gli automobilisti.

Le auto con cambio manuale sono più inclini alla rottura

Il problema di cui parliamo in questo momento riguarda soprattutto quelle che sono le automobili con cambio manuale. Purtroppo l’errore crea un grave problema meccanico che richiede un intervento piuttosto costoso. Si ha la tendenza a lasciare inserita la prima velocità se si è in salita e la retromarcia se è in discesa.

Si tratta di un comportamento che, purtroppo può creare alla vettura molte più problematiche di quello che si possa pensare. Un errore che deriverebbe dal peso dell’auto che durante la sosta viene sostenuta dai componenti interni della trasmissione, con conseguente usura prematura delle parti. Senza considerare che nell’eventualità in cui la vettura venga colpita da altri, questo romperebbe i componenti del cambio.

Ma il codice della strada ci rema contro

Nonostante tutto questo sembra però che, il codice della strada ci remi letteralmente contro. Infatti l’art. 92 ci dice che occorre lasciare la marcia inserita nel momento in cui si lascia l’auto in pendenza, che sia essa positiva o negativa.

Quindi il solo freno a mano potrebbe non essere sufficiente. Sempre lo stesso codice della strada ci indica come un veicolo con coltre 3500 kg dovrebbe anche essere calzato nella maniera corretta con cucine e pietre per evitare che si sfreni.