Con il trucco del foglio di carta potrai sapere se il tuo frigo sta consumando più del normale

Questo metodo non è conosciuto dalla maggior parte delle persone, eppure risulta essere efficace per evitare di pagare delle bollette salate. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Il frigorifero rientra nella categoria dei grandi elettrodomestici con la lavastoviglie, l’asciugatrice, la lavatrice e il condizionatore. Si utilizza per conservare il cibo in una camera isolata dall’esterno con determinate temperature che permettono di rallentare la crescita dei batteri e la sua decomposizione.

Un esempio di frigorifero fu proposto dalla scrittrice Mary Randolph nel 1807. Era una scatola con al suo interno un contenitore più piccolo e ogni giorno lo spazio vuoto tra i due veniva colmato dal ghiaccio. In questo modo era possibile raffreddare il cibo collocato all’interno del contenitore stesso. Nessuno si sarebbe mai immaginato un successo in termini mondiali.

Attualmente esistono vari tipi di frigorifero: il monoporta, a due porte, frigo congelatori combinati, frigoriferi side by side e frigoriferi a quattro porte. Possono essere utilizzati sia in ambiente domestico che in strutture pubbliche come supermercati. È consigliabile fare manutenzione di tanto in tanto per evitare di andare incontro a delle spese economiche extra.

A tal proposito sul sito eleconomista.es c’è un modo che permette di capire se il frigorifero utilizza più energia del dovuto. Basta un foglio di carta per avere le idee chiare e non ricevere a fine mese delle bollette salate.

Un foglio di carta: la soluzione al problema

Per quanto riguarda la carta non tutti sanno che ha origini antichissime. Basta pensare che gli antichi egizi utilizzavano quella che ricavavano dalla pianta del papiro e in seguito in Grecia e a Roma fu introdotta la pergamena ottenuta con la lavorazione livelli di animali.

Attualmente esistono vari tipi di carta: gommata, monolucida, patinata, politenata, chimica, termica, da forno, siliconata, da zucchero e da lucido. Non ci crederai, ma essa è utile per capire se il cibo è effettivamente al fresco come di norma dovrebbe avvenire all’interno di un frigorifero.

Parla un esperto del settore

“Un problema che può sorgere con il frigorifero è con la guarnizione della porta usurata. Una guarnizione usurata può impedire alla porta del frigorifero di chiudersi correttamente…Ciò può aumentare i consumi energetici e danneggiare il frigorifero e le sue impostazioni di temperatura”, ecco cosa ha dichiarato un esperto del settore. Ed ecco che entra in gioco un foglio di carta A4.

Occorre “posizionare la carta contro la guarnizione della porta e chiuderla. Quando si tenta di rimuovere la carta, è necessario avvertire una certa resistenza. Se la carta scivola facilmente potrebbe essere necessario sostituire la guarnizione della porta“.