L’amministratore delegato di questa aerolinea ammette: “i passeggeri della nostra compagnia saranno sempre più scomodi”

Se devi prender l’aereo evita questa compagnia: lo stesso amministratore delegato mette in guardia sulla sua scomodità.

In tutto il mondo milioni di persone prendono l’aereo ogni giorno per lavoro, spostandosi da un luogo all’altro senza nessuna difficoltà, esattamente come chi prende il tram o la metro.

E milioni di persone volano da un Paese all’altro, da un Continente all’altro, per i più svariati motivi. Pensa solo alle vacanze, le mete esotiche da raggiungere, i luoghi più gettonati ricchi di attrattive.

Per farlo, abbiamo a disposizione tantissime compagnie aeree. Da quelle di lusso a quelle più economiche, con possibilità di volare su aerei comodi e confortevoli. Ma anche aerei un po’ più “easy”, basici, diciamo.

Ed è proprio a proposito di uno di questi che lo stesso amministratore delegato della compagnia mette in guardia avvisando della sua scomodità. Che diventerà sempre più marcata in futuro. Scopriamo di quale compagnia si tratta.

Compagnia aerea scomoda: lo afferma lo stesso A.D.

La compagnia di cui parliamo si è già vista affibbiare il triste appellativo di “peggiore d’Europa” per due anni consecutivi da which.co.uk, come riporta eleconomista.es. Interrogati in merito, pare che ben il 44% dei passeggeri abbiano segnalato un qualche problema riscontrato durante il viaggio.

E ora, ad unirsi al triste primato, c’è anche l’appellativo di “compagnia aerea più scomoda”. E le cose possono solo peggiorare. Lo ha ammesso, come anticipato, lo stesso Amministratore Delegato.

I motivi dell’appellativo sconfortante

Ma perché questa compagnia è scomoda? Sempre secondo quanto riporta il sito spagnolo, i problemi sorgono per via della poca distanza tra i posti a sedere. Mentre ai primi posti le più comode offrirebbero una distanza tra 79 e 81 centimetri, 74 e 84 centimetri e 76 e 81 centimetri, la Wizz Air, di questa si tratta, ne offre solo 71. Una compagnia aerea economica ungherese, che a quanto par sta per diventare ancora più scomoda.

József Váradi, amministratore delegato, ha presentato la nuova flotta di Airbus che coprirà distanze di 8 ore di viaggio, contro le 6 attuali. “Wizz Air” leggiamo “prevede di aggiungere ulteriori 250.000 posti da Londra sul nuovo aereo il prossimo anno. […] questi avranno la stessa configurazione dei voli a corto raggio della compagnia ungherese, il che significa che i passeggeri non avranno la possibilità di sdraiarsi “. Ma secondo Váradi chi decide di prendere un volo economico piuttosto che uno normale “sacrifica un certo livello di comfort”, anche se riconosce che i passeggeri “soffriranno dei dolori” durante i viaggi. Un po’ se lo cercano, questo sembrerebbe dire.