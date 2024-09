Arrivi sempre in ritardo al lavoro? Secondo la psicologa questa sarebbe la spiegazione

Se arrivi sempre tardi a lavoro potrebbe esserci una spiegazione psicologica, ci sarebbe una spiegazione molto più semplice.

Di arrivare in ritardo è successo a tutti almeno una volta. Ma se l’episodio si ripete in una singola circostanza, questo non dovrebbe essere un grande problema. La vera problematica sussiste nel momento in cui a fare con persone cronicamente ritardo. Ovviamente ognuno sarà grado di dare la sua spiegazione a tale evenienza, ma la scienza ci dice che se si arriva spesso in ritardo al lavoro c’è un motivo psicologico molto più profondo.

Arrivare sempre in ritardo è una situazione che mette a disagio tanto la persona quanto coloro che collaborano con essa. Spesso si cerca di darsi delle spiegazioni, forse più corretto definire le giustificazioni.

Peccato che dal punto di vista psicologico il non essere puntuali potrebbe avere dei risvolti molto più importanti di quello che si possa credere. Ovviamente ciò non toglie che si possa comunque riuscire ad avere degli ottimi risultati, andando a intervenire in maniera precisa.

Conoscere però le motivazioni che ci sono dietro a quello che possiamo definire un ritardo cronico, potrebbe essere molto più importante di quello che si possa credere. In fondo si trova molto bene che conosce le motivazioni che ci sono di problematica civilmente di affrontarla al meglio.

Come migliorare la nostra puntualità

Prima di scoprire cosa ci dice la psicologia è merito al non riuscire ad essere puntuale, possiamo parlare di quelle che sono le strategie per migliorarci. Sappiamo bene che la vita è un costante lavoro su noi stessi, la capacità di riuscire a intervenire su noi stessi, migliora sia la nostra vita sia la nostra capacità di interagire con gli altri.

La prima cosa da fare è sicuramente cambiare le nostre abitudini, riuscire a pianificare, organizzare. Quello che ci può essere molto utile sono dei calendari, delle sveglie, ovvero gli elenchi di cose da fare che ci può aiutare a motivarci. Meglio prendere da esempio persone organizzate, che sono in grado di aiutarci e di guidarci verso il miglioramento. Ma se proprio tutto questo non è sufficiente potrebbe essere necessario l’intervento di un terapeuta o di un coach.

Le motivazioni dietro al ritardo

Dal punto di vista psicologico arrivare cronicamente in ritardo può aprire la strada a una serie di letture completamente differenti. In alcuni casi può essere una mancanza di rispetto per il tempo degli altri, oppure una difficoltà nel riorganizzare il proprio di tempo. In alcuni casi il soggetto perennemente in ritardo non ha la capacità di autocontrollo e di gestione delle proprie aspettative e dei propri doveri.

Ma purtroppo il ritardo può essere anche segni di un’ansia sociale, di una situazione di stress, di una possibile direzione che sta invadendo in un altro essere. Proprio per questo motivo si consiglia sempre di consultare un terapeuta esperto, nel caso in cui se ne senta il bisogno.