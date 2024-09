Tappi di sughero nel frigorifero, il trucco del sommelier per pagare la luce il 20% in meno

Per la rubrica il sommelier consiglia, ecco per quale motivo dovresti mettere i tappi di sughero in frigorifero e controllare la tua bolletta a fine mese.

Con il ritorno alla normalità ci si inizia di nuovo a porre le solite problematiche da affrontare. Tra di essi ovviamente c’è il bisogno di un certo risparmio energetico, che permetta di riuscire nell’intento che tutti vorrebbero, ovvero abbattere la bolletta dell’energia elettrica.

Con l’arrivo dell’autunno e successivamente dell’inverno sappiamo bene che l’energia viene utilizzata in maniera maggiore rispetto all’estate. Questo è il motivo per cui porsi la domanda su come sia possibile risparmiare diventa veramente indispensabile alle porte di un autunno che potrebbe rivelarsi problematico per le tasche italiane.

Tra i maggiori colpevoli del consumo elettrico, abbiamo sicuramente il frigorifero. Uno dei pochi elettrodomestici che rimangono accesi in maniera costante per tutta la giornata, un problema non di poco conto considerando anche la spesa che alcuni di essi comportano.

Quindi se anche tu sei colpito dalla smania di sapere come sia possibile risparmiare energia elettrica, a partire dal tuo frigorifero, allora sei proprio nel posto giusto. Il consiglio che coloro che sono cintura nero del risparmio ci offrono, è quello di intervenire con un semplicissimo tappo di sughero. Ecco come utilizzarlo.

Alla base del risparmio la scelta giusta

Prima di capire per quale motivo il tappo di su la scelta migliore per risparmiare sull’energia elettrica continuando ad utilizzare il tuo frigorifero, è importante comprendere che alla base del buon risparmio c’è sempre una scelta. In questo specifico caso la scelta a cui ci si riferisce è quella del giusto frigorifero.

In commercio come ben saprete ci sono diversi modelli tra cui è possibile fare una selezione. Quello che è importante è innanzitutto andare a porre attenzione sulla classe energetica dell’apparecchio, sulla sua capacità di raffreddare risparmiando energia. Meglio optare per i no Frost di ultima generazione, infine è importante ricordare che scegliere un frigorifero che sia commisurata alle esigenze della famiglia è veramente importante. Più si riempie l’apparecchio, maggiore sarà lo sforzo del motore e quindi il consumo elettrico. Riuscire a scegliere una misura che sia quella adeguata alle proprie esigenze, è importante per il risparmio.

Come ci aiuta il tappo di sughero

Il tappo di sughero all’interno del frigorifero sarebbe in grado di moderare il flusso d’aria all’interno dello stesso e quindi dirige verso aree che hanno bisogno di un maggior raffreddamento. Insomma il tappo di sughero agisce come una sorta di regolatore che permette al frigorifero di faticare meno e quindi di avere un minor dispendio di energia.

Ma oltre a questo il tappo di sughero è anche in grado di ridurre l’accumulo di umidità, evitando quindi la formazione di gelo. Un trucchetto semplice economico da conoscere assolutamente.