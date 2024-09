“Questi 9 comportamenti al telefono hanno il potenziale di uccidere un matrimonio” | Parla il terapista di coppia

Un terapista di coppia svela quali sono i comportamenti al telefono che possono letteralmente uccidere un matrimonio.

Sempre più presente nelle nostre vite, lo smartphone è sovente motivo di discussione in famiglia e anche in coppia.

Il suo utilizzo eccessivo infatti può creare molti problemi, andando a indebolire la comunicazione e la fiducia. Quante volte ti sarà capitato di venire ignorato perché il partner mentre parli si mette a guardare il suo telefono?

Tra l’altro questo comportamento ha un nome oggi, ovvero phubbing dall’unione delle due parole inglesi phone, telefono, e snubbing, ignorare. Ovvero l’atto di trascurare la persona con cui stiamo parlando per controllare continuamente lo smartphone.

Un terapista di coppia svela quali sono i comportamenti in grado di minare un matrimonio. Scopriamoli.

Coppia: i comportamenti al telefono che uccidono un matrimonio

Jonathan Van Viegen è un terapista di coppia online molto attivo anche sui social media con oltre 160.000 follower su Instagram. Come riporta il NYpost, il terapista in un recente video, diventato virale, “ha rivelato i nove comportamenti telefonici più comuni che potrebbero potenzialmente rovinare un matrimonio”. Uno di questi è “non condividere le password con un partner”. Quindi non permettergli di accedere al proprio telefono. Poi dovremmo preoccuparci quando il partner nasconde il telefono, e anche quando lo tiene a faccia in giù.

E poi ancora “quando il partner distoglie il corpo o il telefono da te mentre lo sta usando, se il tuo coniuge chiude le app o blocca il dispositivo quando ti avvicini, se ha cambiato di recente la password”. Se ti sembra preoccupato quando tocchi il suo telefono, “se si arrabbia o si mette sulla difensiva quando gli viene chiesto perché la privacy è importante e se è sempre protettivo nei confronti del suo dispositivo”. Tutti questi segnali potrebbero indicare che c’è qualcosa che non va nella coppia.

A cosa devi fare attenzione

Secondo il dottor Matteo Radavelli, psicologo e psicoterapeuta, ci sono dei segnali ben chiari poi che indicano un potenziale tradimento del partner. Se lo troviamo continuamente connesso, se porta il cellulare ovunque quando si sposta per casa, “un controllo spasmodico, quasi ossessivo, di tutti i messaggi che arrivano”.

Insomma, secondo lo psicologo: “Ciò che, a mio avviso, deve portare a far nascere i primi dubbi è un utilizzo diverso del cellulare, un cambio rispetto alla solita routine quotidiana che fa presupporre una maggiore connessione con qualcuno”. Ci sono dei segnali, basta saperli cogliere.