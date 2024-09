Come una sedia può salvarti la vita: l’utilizzo strategico che devi farne per evitare una tragedia

Non ci avresti mai pensato eppure è proprio così: un semplice complemento di arredo potrebbe salvarti da una morte solitaria.

La morte è un pensiero che tendenzialmente cerchiamo di scacciare nella quotidianità: si tratta di una fine ineluttabile che presto o tardi capiterà a ogni essere vivente. Ciò che possiamo fare è solo ritardarla il più possibile per quanto è in nostro potere, assumendo uno stile di vita sano e una corretta alimentazione.

Talvolta, però, nemmeno questo basta: le morti accidentali, purtroppo, sono una realtà che per sua natura non può essere evitata in quanto si tratta di una possibilità quasi del tutto imprevedibile.

In questi casi, comunque, ci sono delle strategie che possiamo mettere in atto alcune delle quali, nelle giuste circostanze, potrebbero persino salvarci la vita: oggi parliamo dell’eventualità di un possibile soffocamento.

Quasi a tutti sarà capitato di ingoiare in modo scorretto un cibo e ritrovarsi a dover tossire incontrollabilmente e con le lacrime agli occhi: quando la situazione diventa davvero grave e nel caso in cui ci dovessimo trovare completamente soli, allora è possibile tentare di salvarsi…con una sedia.

La sedia giusta al momento giusto: come mettersi in salvo

Nel caso in cui stiamo tranquillamente mangiando il nostro pasto da soli e iniziamo a non riuscire a respirare a causa di un pezzo di cibo che sta ostruendo le vie respiratorie, la prima cosa da fare è cercare aiuto.

In alcune circostanze, però, quando si comprende che non c’è tempo per chiamare aiuto o che le persone ci metterebbero troppo a raggiungerci, è bene conoscere alcune regole del primo soccorso e cercare di applicarle su noi stessi per salvarci la vita. Ecco come utilizzare una semplice sedia.

Se non c’è nessuno nelle vicinanze, utilizza una sedia

Nel video viene mostrato come è possibile utilizzare una sedia per liberare le vie respiratorie dall’ostruzione presente nel momento di emergenza in cui ci ritroviamo. Innanzitutto è importante scegliere la sedia giusta, ovvero una seduta che non sia troppo alta come ad esempio le sedie da gaming.

Una volta individuata la sedia che fa al caso nostro, possiamo iniziare con una “auto manovra” di primo soccorso che può disostruire le vie respiratorie e salvarci la vita. In genere la maggioranza delle sedie da cucina è ideale per realizzare questa manovra su di noi.