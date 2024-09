Questi sono i classici segnali del disinnamoramento: se li noti deve scattare un campanello d’allarme, la tua relazione è in bilico

Se noti degli atteggiamenti strani del tuo partner probabilmente non prova più gli stessi sentimenti. Ecco quali sono i segnali che non devi assolutamente ignorare.

“L’amore non è una passione. L’amore non è un’emozione. L’amore è una comprensione profonda del fatto che in qualche modo l’altro ti completa. Qualcuno ti rende un cerchio perfetto; la presenza dell’altro rinforza la tua presenza”, ecco una delle celebri frasi di Osho.

L’amore è il motore della vita e argomento principale di tante opere letterarie che si sono alternate nel corso del tempo. Basta menzionare l’amore che spinse Dante Alighieri a scrivere per Beatrice una delle opere più importanti in assoluto, ossia la Divina Commedia.

Da non dimenticare il legame sentimentale di Romeo & Giulietta, la tragedia più famosa di William Shakespeare. I due, pur di far trionfare il loro amore, hanno deciso di abbracciare la morte e vivere insieme per l’eternità.

Tante sono le storie d’amore che da sempre appassionano coloro che credono ancora in questo forte sentimento. Eppure spesso non c’è un lieto fine e una previsione può essere fatta osservando determinati atteggiamenti del proprio partner.

I segnali del disinnamoramento del partner

Secondo quanto riportato sul sito psicoadvisor.com è possibile individuare prima del tempo i segnali del disinnamoramento della dolce metà. Qualcuno fa finta di nulla perché non riesce a immaginare un futuro senza quella determinata persona accanto. Purtroppo tante volte si fa finta che nulla sia cambiato, dunque si va avanti senza prestare attenzione al problema.

È ben risaputo che una storia d’amore è fatta di alti e bassi ed è proprio per questo motivo che bisogna gettare delle basi solide per avere un rapporto di coppia equilibrato. Anche se i litigi e le discussioni sono quotidiane, è necessario mettersi sempre in gioco per amore dell’altro. Tuttavia non bisogna mai dare nulla per scontato.

Prima regola: amare se stessi

Se il partner non è predisposto né all’ascolto né al confronto allora ci sono dei problemi. Tra l’altro a volte si ha accanto qualcuno, ma è del tutto assente. Infatti questo determina un non coinvolgimento dell’altro nei propri spazi. Con il passare del tempo non c’è più complicità e la critica è sempre dietro l’angolo.

Non si progetta più nulla insieme, non c’è più dialogo e quando si organizza qualcosa il partner dice sempre di essere impegnato. Inevitabilmente si creerà un distacco sempre più evidente e, la goccia che fa la traboccare il vaso, sarà fare scenate in pubblico mortificando senza tener conto lo stato d’animo del partner. Ricorda che è importante amarsi! Non permettere mai a nessuno di trattarti in questo modo. Chiudi tu il rapporto senza aspettare che sia l’altro a farlo.