500€ di multa se attacchi questo cartello al lunotto dell’auto | Lo fanno tutti rischiando ogni giorno mezzo stipendio

C’è un cartello che tutti attaccano al lunotto dell’auto ma che ti fa rischiare 500 euro di multa. Attenzione alla normativa.

Ci sono comportamenti che spesso mettiamo in atto, ma che non sappiamo possono costarci delle multe anche piuttosto salate. Spesso lo facciamo per consuetudine, perché si è sempre fatto così, ma non conosciamo la normativa che c’è dietro a tutto questo.

Ecco il motivo per cui si rivela indispensabile conoscere alcune regole determinanti affinché sia possibile riuscire ad evitare di dover pagare delle ingenti somme di denaro. Quando si tratta della nostra auto e della sicurezza in strada è indispensabile seguire delle regole ben precise, se non si vuole correre il rischio di incappare in multe anche piuttosto salate.

C’è un cartello che attacchiamo spesso al lunotto della nostra automobile ma che non potremmo proprio mettere. In effetti l’argomento che riguarda i cartelli e le indicazioni da porre sulla propria vettura è particolarmente delicato, non solo pochi i dubbi che astraggono l’automobilista quando deve compiere un’azione di tale genere.

Scopriamo allora qual è il cartello della discordia, che può costarti ben 500 € di multa. Una regola che diventa essenziale conoscere se non si vogliono correre dei rischi.

Le regole di cui tener conto

Quando si pone un cartello sull’automobile, ma anche su un immobile è indispensabile attenersi a due regole ben precise innanzitutto quella dell’imposta di bollo ovvero il d.p.r. 642 del 1972, e la regola pubblicità e affissioni pubbliche, D. lgs. 507/1993. a queste due normative poi si aggiungono i regolamenti comunali, che cambiano ovviamente di zone in zona.

Inoltre per quello che riguarda le affissioni sulle automobili, occorre tener conto anche dell’articolo 23 del codice della strada, sulla dell’ordine è visibilità della segnaletica.

Le sanzioni previste a chi non segue la normativa

Possiamo infine affermare che non vi è nessun divieto assoluto nella affiggere nel cartello vendesi vicino alla propria automobile. Ma considerando che per gli immobili è previsto una distanza di un quarto di metro da essi per non dover pagare l’imposta di bollo, sembra semplice concludere che per le automobili o occorre che al cartello venga apposta una marca da bollo di 16 €.

Nel caso in cui non si provvede al pagamento dell’imposta di bollo la sanzione prevista è di oltre 500 €, quindi 100 volte superiore la tassa da pagare.