Padelle vecchie, non buttarle: con il trucco della carta da forno le tornerai a utilizzare tutte

Non dovrai fare a meno delle padelle vecchie perché utilizzerai la carta da forno per preparare dei piatti davvero gustosi. Ecco cosa consiglia un influencer.

La carta da forno è utilizzata per cucinare del cibo nel forno ed è ottima per evitare che si attacchi alla placca. Tuttavia resiste a temperature che non vanno oltre 250 gradi, ma il consiglio è non andare oltre i 220 perché il materiale con cui è fatta potrebbe contaminare l’alimento.

Non tutti sanno che è stata inventata nel 1962. Prima di allora per qualsiasi fornaio era fastidioso il momento della cottura perché bastava un minimo di distrazione e il risultato sarebbe stato pessimo. Con quest’invenzione finalmente panifici, pasticcerie, forni hanno migliorato la loro attività. Lo stesso discorso è stato fatto anche per coloro che si divertono ai fornelli tra le mura domestiche.

Nel 1964 ebbe origine la carta da forno nota come Blechrein (“teglia” e “pulita”) e con il passare del tempo da semplice carta da forno è diventata un tuttofare in cucina. È fatta da cellulosa ed è rivestita da un sottile strato di silicone. In teoria non dovrebbe mai essere riutilizzata, ma qualcuno fa uno strappo alla regola.

Sul web sta circolando un video in cui si mostra chiaramente come utilizzarla senza mettere da parte delle padelle ormai vecchie.

Ecco il trucco che stravolgerà la tua quotidianità ai fornelli

Una padella si deve buttare se il rivestimento è particolarmente rovinato. In questo modo il metallo sottostante può entrare in contatto con gli alimenti e non è consigliabile. In teoria gli chef sostengono che una padella antiaderente ha la durata di 5 anni poi dopo occorre sostituirla.

I graffi evidenti sul rivestimento, il manico che si surriscalda rilasciando l’odore di bruciato, la cottura non più uniforme sono dei segnali da non sottovalutare. Tuttavia non è detto che si debba buttare.

“Pourquoi utiliser du papier cuissons dans les casseroles”

Il video in questione è stato pubblicato su Instagram nel profilo @monsieur_astuces_insta l’11 agosto 2024 e ha ottenuto più di 65.000 like, chiaro segno che il contenuto è piaciuto. In effetti l’influencer ha mostrato come utilizzare la carta da forno onde evitare di buttare le padelle ormai datate.

Si può chiaramente vedere che il ragazzo utilizza una padella che molti di noi avremmo sicuramente sostituito con un’altra nuova. In realtà in questo caso non solo si evita una spesa extra, ma si può utilizzare in altro modo la carta da forno. In che modo? Semplicemente mettendola all’interno della padella e avviare la fase di cottura della carne in questo caso. E tu ci hai mai pensato? Provare non costa nulla.