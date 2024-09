Aereo, “non mi addormenterei mai con la testa in questa posizione”: uno steward spiega il perché

Prendere l’aereo per alcuni è naturale come viaggiare in auto. Ma ci sono delle differenze, e uno steward spiega alcuni comportamenti da non tenere.

Ci sono persone che prendono un aereo come gli altri prendono la macchina per spostarsi. Non hanno nessun problema, nessuna paura o timore.

Per loro è del tutto normale, e girano negli aeroporti come stessero a casa loro. Altri invece hanno il sacro terrore di volare. E non li convinceresti a farlo nemmeno pagando.

Non tutti del resto sono portati per questo tipo di trasporto. Sebbene è il caso di precisare che sia assolutamente sicuro. Anzi, ci sono pochissime probabilità che accada qualcosa, e per assurdo l’aereo tra tutti è il mezzo di trasporto più sicuro.

Per questo motivo molti si sentono talmente a loro agio da farsi un bel sonnellino per tutto il volo. Ma uno steward spiega in quale posizione non metterebbe mai la testa e perché.

Aereo: uno steward spiega cosa non farebbe mai

Se sei tra quelle persone che si addormenta ovunque, anche in aereo, forse è il caso che modifichi queste tue abitudini. A spiegare il perché ci pensa, come riporta il NYpost, “un assistente di volo di nome Tommy, noto come @tommycimato su TikTok, dove condivide consigli di viaggio con i suoi follower, ha pubblicato un video in cui rivela cinque cose che ‘non dovresti mai fare su un aereo'”.

Gesti che i passeggeri compiono senza pensarci, senza riflettere. Per esempio, quando vai in bagno – ma questo vale per ogni luogo pubblico – non toccare lo scarico a mani nude, meglio utilizzare un fazzoletto o della carta. Sai quanto è antiigienico? Allo stesso modo, cerca di indossare i pantaloni lunghi, in maniera da toccare il meno possibile le superfici sporche. “Se indossi i pantaloni, avrai meno germi” dice.

Non dormire in questa posizione

Tommy inoltre ci tiene a precisare che il suo compito è proprio quello di aiutare e quindi chiedere a lui e ai suoi colleghi una mano se ci si sente male o si ha bisogno di qualunque cosa: “Siamo qui per aiutarti, quindi se hai bisogno di cibo, acqua o di un sacchetto contro il mal d’aereo , non esitare a farcelo sapere”.

E infine, vuole anche mettere in guardia contro un altro comportamento che riguarda proprio il dormire in aereo. E spiega perché lui non lo farebbe mai. Mai dormire poggiandosi al finestrino: “Non sei l’unico ad averlo fatto e non sai quante persone o bambini si sono puliti le mani, o altre cose, sulla finestra.”