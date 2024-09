Sai distinguere una fetta di vero pesce spada da una di Marlin? Sembrano identiche ma il primo costa il doppio | Non farti fregare

Sei proprio sicuro di mangiare il pesce spada, e che non ti abbiano invece rifilato il Marlin? Sembrano proprio uguali ma puoi imparare a distinguerli.

Le frodi in commercio sono ormai all’ordine del giorno. E non parliamo solo di casi gravi in cui viene venduta merce avariata o contraffatta con i conseguenti rischi per la salute.

Ogni giorno nel mondo vengono venduti prodotti che in realtà non sono ciò che sembrano. Per esempio la molva al posto del baccalà.

All’apparenza identici, in realtà la molva, sebbene sia un ottimo tipo di pesce, è comunque di minor pregio. Per cui dovrebbe costare meno.

E non è l’unico caso in cui un pesce viene spacciato per un altro. Sai distinguere un pesce spada da un Marlin? Sono molto simili, e ti sveliamo noi come fare.

Pesce spada o Marlin? Il dilemma è svelato

Il Marlin e il pesce spada sono molto simili, ma ad un occhio attento vi sono alcune differenze che possono aiutarti a distinguerli. Tanto per cominciare il loro colore è diverso. Mentre il primo ha una bella colorazione blu o grigio-blu sul dorso, e il ventre e i fianchi grigi o argentei, il secondo è tutto argentato o grigio. Il Marlin poi ha una spada un po’ più corta e la pinna dorsale lunga e snella, più bassa rispetto a quella del pesce spada.

Anche le dimensioni differiscono. Il Marlin è più lungo e massiccio, può arrivare infatti fino a 5 metri di lunghezza e 900 chili di peso. Contro i 4 metri di lunghezza del pesce spada con i suoi 400 chili di peso. Ma quando non è presente il pesce intero, ti starai chiedendo, come distinguerlo dalle fette?

Osserva la fetta e scoprirai di cosa si tratta

Come capire se quella che hai acquistato è una fetta di pesce spada o di Marlin? In realtà è più facile di quanto pensi. Il pesce spada presenta una striatura nera a forma di ancora, mentre quella del Marlin è lunga e stretta, ed è più scuro anche lungo i bordi.

Lo sapevi che l’Italia importa ben il 75% dei prodotti ittici? Ecco perché è così facile rischiare. Eppure, come spiega un’esperta a Cook del Corriere: “Il pesce nostrano non sarebbe abbastanza per soddisfare la domanda, ma resta sottoutilizzato. Anche perché il consumatore medio conosce poche specie e il mercato si appiattisce su quelle. Tonno a pinne gialle, salmone, merluzzo, sogliola…Difficile fare una mappa nazionale dei pesci ‘di stagione’. Consiglio di affidarsi a un pescivendolo di fiducia che indichi la località di sbarco oltre a quella di cattura, dettaglio facoltativo che però restringe il campo. Per esempio: cosa mangiare adesso, in settembre? Nell’Adriatico moscardini, sardine. Poi moli e triglie di fango”.