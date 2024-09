Per le prossime vacanze scegli questo Paese: si spendono solo 13€ al giorno | È il più low cost al mondo ed è meraviglioso

Se hai in mente di organizzare una vacanza prima dell’arrivo dell’inverno poi recarsi in questo luogo a dir poco paradisiaco. Ecco di quale si tratta.

Con l’arrivo di Settembre tante sono le persone che hanno ripreso la solita vita, eppure c’è sempre qualcuno che deve ancora preparare le valigie. Non tutti hanno avuto le meritate ferie nei mesi precedenti, quindi è giunta l’ora di prendere un aereo per raggiungere una meta turistica.

In qualche caso non si hanno le idee chiare, ma una cosa è certa: voler spendere meno e allo stesso tempo vivere una vacanza indescrivibile. Un’utopia? Non proprio.

Secondo quanto riportato sul sito newhome.it se hai in mente di organizzare una vacanza non puoi non prendere in considerazione questo Paese. Potrai spendere pochissimo senza fare alcun tipo di rinuncia.

È stata realizzata una lista delle mete meno economiche per arrivare a quelle più costose. A tal proposito sono state prese in considerazione le spese di alloggio, di trasporto senza tener conto del biglietto aereo. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Prepara la valigia e ammira le bellezze mozzafiato del posto

Lo Stato in questione è una Repubblica Popolare Democratica dell’Asia e confina a Nord con la Cina, a Est con il Vietnam, a Sud con la Cambogia e a Ovest con la Thailandia. È famoso per la città di Luang, Prabang, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

È una meta turistica ideale per chi ama stare nella natura o partecipare ad attività avventurose. Molto praticato è il trekking nelle montagne inesplorate o nella giungla dove è possibile imbattersi in abitanti di villaggi nascosti. Anche per gli amanti dei piaceri della tavola è possibile gustare una serie di piatti e tra questi possiamo menzionare la Larb (insalata di carne macinata) e Mok Pa (pesce al vapore). Stiamo parlando di Laos.

Una vacanza economica a Laos

Sul sito menzionato è possibile leggere che è possibile andare in vacanza al Laos spendendo circa 11 franchi al giorno. Non a caso tra 136 in mezzo ai turistiche questa è quella più economica. Per recarsi lì è necessario avere il passaporto o essere muniti di un visto turistico che si ha una volta arrivati in aeroporto oppure si può chiedere on-line prima di partire. Si può restare in Laos per circa 30 giorni, anche se in linea massima non si va oltre un mese.

A seguire nella lista ci sono Kazakistan con 16 franchi al giorno e Ruanda con 18 Franchi. Alle ultime posizioni c’è la Svizzera, considerata la più cara d’Europa, dato che al giorno in tal caso si spenderebbero 225 franchi.