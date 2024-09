I 3 utilizzi della gomma da matita che puoi fare in casa | Chiedila in prestito a tuo figlio

Tutti conosciamo le gomme per cancellare, ma pochi sanno che possono utilizzarle anche in casa per altri scopi. Eccone 3.

La gomma da cancellare è uno di quegli oggetti che in casa può essere utilizzato anche per altri scopi rispetto a quelli che conosciamo. Ovvero cancellare segni di matita o penna.

Ne esistono vari tipi, e tutti l’abbiamo utilizzata, durante il periodo scolastico. La morbidissima gommapane, la gomma per matita, che troviamo sia in panetto che incastonata sulla cima della matita, appunto. E poi quella abrasiva – ricordi quella a due colori, rosso e blu? – per inchiostro e infine quella a rondella ottagonale.

Solo i più adulti ricorderanno quest’ultima, che veniva usata per correggere gli errori delle macchine da scrivere.

Ma pochi sanno come usarla in casa. Lo sapevi che può essere un valido aiuto nelle faccende domestiche? Scopriamo cosa ne puoi fare.

Gomma da matita: come usarla in casa

Potremmo quasi considerare la gomma da matita al pari dei prodotti ecologici. Se non altro non è chimicamente aggressiva né inquinante come i detersivi in commercio. Educazionetecnicaonline spiega come viene prodotta e come funziona: “È fatta di caucciù o di gomme sintetiche. Contiene polveri abrasive, come il carbonato di calcio e altre sostanze che servono a darle la giusta consistenza affinché, quando viene sfregata, si consumi eliminando anche la scrittura cancellata, che altrimenti rimarrebbe attaccata alla gomma stessa”.

E in casa appunto possiamo sfruttare questa sua proprietà per altri scopi, ovvero per pulire. Ci sono almeno 3 modi di utilizzare la gomma per matita nelle faccende domestiche.

I metodi alternativi

Lo sapevi che la gomma può essere un tuo alleato in casa? Un ottimo elemento di pulizia che riesce ad eliminare lo sporco da diversi tipi di materiale. Uno di questi è l’argento. Ma anche altri tipi di metallo. Ti basterà strofinarla delicatamente sull’oggetto da pulire e questo tornerà a brillare. Un secondo uso alternativo è la pulizia dei capi in pelle scamosciata o nabuk. Scarpe, stivali, giacche in questo materiale si sporcano facilmente.

Ti basterà strofinare le macchie con la gomma da matita e poi spazzolare con una spazzola dalle setole morbide per eliminare i resti della gomma. Infine, anche il parquet che presenta graffi può essere trattato in questo modo. Tutti questi consigli vengono suggeriti su Farodevigo.es, il quale riporta a sua volta quelli dell’esperta in tecniche di pulizia La Ordenatriz che, spiega “è una delle voci di spicco in questo settore e scopre costantemente nuovi usi che possiamo dare alle cose che quasi tutti noi abbiamo in casa”. Come la gomma da matita, appunto.